الامارات | ‏برامج تثقيفية توعوية في «الضواحي 17»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، ممثلة بإدارة التثقيف الاجتماعي، في النسخة الـ13 من مهرجان الضواحي الذي تنظمه دائرة شؤون الضواحي، حتى 31 الجاري في حديقة «القرائن 4».

وقالت مديرة إدارة التثقيف الاجتماعي، ناعمة الزرعوني: «نحرص على الوجود في مهرجان الضواحي منذ انطلاقته، وتتميز مشاركتنا في هذا الحدث العائلي بالتنوع والفائدة، خصوصاً أنه يهدف إلى تعزيز الروابط بين الأفراد والعائلات، وبناء مجتمع متماسك يدعم مفهوم الأسرة ويعزز الهوية الوطنية».

وأضافت أن المشاركة تتضمن برامج تثقيفية توعوية ووقاية وحماية، وكذلك غرس القيم لنشر الوعي لدى أكبر شريحة من فئات المجتمع.