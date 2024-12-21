توقعات مولود برج "الحوت" من السبت 14 كانون الأول إلى الجمعة 20 كانون الأول 2024

مهنياً: من اجمل الاسابيع التي تجعلك ملك الابراج بلا منازع مع انتقال عطارد لينضم الى الزهرة في العقرب بالاضافة الى وجود المريخ في السرطان مثلثات فلكية اكثر من رائعة مع زحل ونبتون في برجك تاثيرات ولا اجمل من هيك حظوظ بالجملة منقول ماشاء الله بيحقلك ان ترتاح بع التعب فترة كثير كثير حلوة حاول ان تستغل طاقات الكواكب حت تلاقي الحلول اجزاءك جيدة مجهودك بيعطي نتيجة وفرحة بنجاحات عالية بالتوفيق

عاطفياً: اسبوع دافئ ومطمئن تظهر خلاله فرص المصالحة والتلاقي كما يكون للحب مكان مميز بين القلوب تحت تاثير كوكب الزهرة من الذي يتنقل في برج العقرب ما يجعل الاوضاع ممتازة تسمح لك بالتمتع بأجمل اللحظات الى جانب الشريك والاهل والاولاد للعازب سوف تشعر بالسعادة والراحة وقد تلتقي شريك الحياة خلال رحلة او ورشة عمل