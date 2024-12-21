توقعات مولود برج "الميزان" من السبت 14 كانون الأول إلى الجمعة 20 كانون الأول 2024

مهنياً: اسبوع آخر من الدعم الفلكي وحماية الكواكب انطلاقة اسبوع ولا اروع يعطيك افضل الحظوظ والتأثيرات من المثلث الفلكي بين الشمس في برجك والمشتري من الجوزاء في بيت الحب والراحة والانفراجات والتطمينات والنجاحات في العمل وفي الحياة الخاصة اسبوع مميز فعال فعالية تلمسها طوال هذا الشهر مع انتقال عطارد لينضم الى الزهرة في العقرب في البيت الثاني الامر الذي يساعدك ماديا ونفسيا ويسهل عليك الامور الجو العام داعم بالحظوظ حاول ان تستفيد من كل لحظة حلوة

عاطفياً: تناسبك تاثيرات كوكب الزهرة من برج العقرب من البيت الثاني من بيت القوة والدعم لأنها تسلّط الضوء على قدراتك الانسانية ومدى استعدادك للتضامن مع الشريك فتنعم باسبوع مميز يحمل الكثير من اللقاءات والمفاجآت. للعازب انت على وشك ان تبدأ صفحة مهمة وحاسمة في حياتك العاطفية اذا كانت ظروفك تسمح بذلك