توقعات مولود برج "الأسد" من السبت 14 كانون الأول إلى الجمعة 20 كانون الأول 2024

مهنياً: اسبوع مهم جدا اجواء غريبة عجيبة احداث متطلبة مع ولادة القمر الى جانب الكواكب في العقرب الشمس وعطارد والحدث الابرز والاهم الذي يجب ان تتحضر له هو انتقال المريخ من البيت رقم 12 المعاكس الى برجك ما يعني ارتياح وتقدم اعتبارا من يوم 4 الى نهاية السنة تحت تاثيرات المريخ في برجك لكن عليك الانتباه ان هذا الجو يحتاج الى الكثير من المرونة والاهتمام والكثير من المتابعة لا خوف عليك انت من الاشخاص المرتبة التي تنظم امورها بشكل دقيق

عاطفياً: يناسبك تماما وجود كوكب الزهرة في برج القوس الصديق فترى الحياة العاطفية والعائلية من منظار متفائل وايجابي ما يجعلك مهتما بشؤونك الشخصية والعائلية للعازب تحظى بتأثيرات جيدة من الحظوظ وبفرصة لاعادة تقييم الامور تكون الحركة كبيرة في حياتك العاطفية وتبحث عن جديد يسعدك وربما تقرر الزواج او الخطوبة