توقعات مولود برج "الجدي" من السبت 14 كانون الأول إلى الجمعة 20 كانون الأول 2024

مهنيا: اسبوع روعة وكانه صفحة جديدة مع انتقال الكواكب من معاكسة مع برجك وتراصف عطارد مع الزهرة في العقرب يجعلك من اقوى الابراج حاليا الاقوى حظا القادرين فعلا على قيادة الامور ومسك زمام اشخاص مجموعات نشاطات مسؤوليات انت قدها وقدود مواليد الجدي مهمين جدا التقاء وتراصف الكواكب يعطيك قوة وجرأة ونظرة اقوى لا تتراجع ولا تخاف من مشاركات كثيرة

عاطفياً: يحيطك كوكب الزهرة من برج العقرب باجواء الحب والرومانسية ويعدك بلقاءات مثيرة للاهتمام ويساعدك على حل المشاكل والقضايا المعقدة والعالقة ما يجعلك تعيش لحظات سعيدة الى جانب الشريك الاولاد والاهل او ان تحتفل بحدث عائلي كبير للعازب اذا كنت تعيش علاقة جدية فتوقع ان تزدهر وان تتعزز الروابط ومن المحتمل ان تتزوج