توقعات مولود برج "الدلو" من السبت 14 كانون الأول إلى الجمعة 20 كانون الأول 2024

مهنياً: اسبوع مهم جدا بسبب المواقع الفلكية الايجابية الشمس من الميزان تشكل مثلثا فلكيا مع المشتري في الجوزاء ما يجعلك في الفترة الاجمل والاكثر حظا مبكلة عندك نوعية الوقت الممتازة التي تساعدك وتقويك الحظ يدق ابواب السفر الاكتشافات الامور الجديدة الافراح الاحتفالات خاصة من يشتغل على مشروع معين فانت تمتلك القوة الجسدية والطاقات الفكرية الكبيرة اسبوع كله على بعضه ممتاز بالتوفيق

عاطفياً: لن تسير الامور كما تشتهي مع وجود الزهرة في مواجهة برجك من العقرب فقد تشعر بإهمال الحبيب فلا تجازف بشيء في حياتك الزوجية وكن حذراً خاصة ان متطلبات العائلة والشريك للعازب إنه أسبوع حذر جداً ما يجعلك متطلباً ثائراً بسبب موجات الغيرة والهواجس التي تسيطر عليك لذا أنصحك بعدم إلقاء اللوم على الحبيب بصورة عشوائية