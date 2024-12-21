توقعات مولود برج "العذراء" من السبت 07 كانون الأول إلى الجمعة 13 كانون الأول 2024

مهنياً: مولود العذراء شعلة ايجابية مقنع الى اقصى الدرجات ما بتهدا شو ما كانت الظروف والضغوط بتعرف كيف تغتنم الفرص بشكل جيد بتساعد غيرك خدوم صفاتك كتير حلوة هذا الامر يساعد عندما يكون المشهد الفلكي صعب الملامح فتجمع كواكب كثيرة في مواجهة برجك من القوس يستدعي الحذر والوقاية والانتباه وعدم ارتكاب الاخطاء او الوقوع في الافخاخ خاصة مع انتقال القمر الى الحوت لينضم الى زحل ونبتون في مواجهة مع برجك

عاطفياً: اسبوع ايجابي ورمانسي جدا اسبوع الحب والارتباطات والمصالحات اسبوع يقرب المسافة بين الاحباء كما يتحدث كوكب الزهرة من برج الجدي الترابي الصديق عن لقاءات شيقة واحاديث ممتعة ومهارة في التعبير عن الذات هذا ما عدا الاطلالة الانيقة والشكل الجذاب للعازب, يسود الود والتفاهم. تستعيد اشراقتك وتسحر الكثيرين بحضورك الباهر هذا الأسبوع، ويكون الجو مناسباً لتلبية الدعوات. باستطاعتك المبادرة فالظروف ملائكة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات