توقعات مولود برج "الثور" من السبت 07 كانون الأول إلى الجمعة 13 كانون الأول 2024

مهنياً: بدي بشرك بالخير انفراجات وافراح وحلول عنوان المرحلة المقبلة تناسبك نوعية العمل التي تخدم مصالحك وتجلب لك النجاح والفرص الثمينة مع تواجد الكواكب في مواقع تخدم مصالحك تقدم لك الطاقات الجيدة جدا مع وجود القمر في الحوت بين السبت والاثنين تاثيرات داعمة مساعدة تؤمن لك اجواء مناسبة وطاقة جيدة فتكون فترة غنية ومناسبة للتواصل مع الاخرين ولتوضيح الامور تحمل معها تسهيلات في الاوراق والحجوزات للسفر

عاطفياً: تسجل حركة كوكب الزهرة انتقالا الى مواجهة برجك من الدلو يشوش عليك الاجواء العاطفية والعائلية ما يجعل الأجواء مشحونة بالتوتر فانت تحتاج هذا الاسبوع الى الراحة والهدوء بعيدا عن النقاشات والجدالات العقيمة للعازب لا تبحث عن المشاكل هذا لان الظروف لن تدعمك فقد تمر حياتك الشخصية بتجربة ومعاناة قد تتلقى خبرا سيئا يتعلق بالحبيب