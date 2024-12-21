توقعات مولود برج "القوس" من السبت 07 كانون الأول إلى الجمعة 13 كانون الأول 2024

مهنياً: الشمس عندك في بيت حظك اوضاعك جيدة انطلاقة مهمة فترة نارية مليئة بالحظوظ والدعم تحمل اليك كل جديد يجعلك تتخطى الحواجز للوصول الى ما تريد فتكون الحظوظ متسارعة تحت تاثيرات الشمس وعطارد في برجك والمريخ في الاسد الناري الصديق ما يجعلك تظهر عن قدرات قيادية وتحضر لبناء جديد لكن وجود القمر في الحوت بين السبت والاثنين الى جانب زحل ونبتون في مربع مع برجك يحذرك من اي خطأ قد يتحول الى معاناة

عاطفياً: كما في الاوضاع المهنية كذلك في الوضع العاطفي والاجتماعي إن الاجواء الشخصية لا تزال ممتازة مع انتقال الزهرة الى الدلو ما يسمح لك بالتمتع بأجمل اللحظات الى جانب الحبيب، بانتظارك أسبوع جميل جداً حيث تكون اللقاءات استثنائية للعازب يتحدث هذا الاسبوع عن جو جميل وانسجام متوازن ويحمل اليك الهدايا العاطفية فتكون على موعد مع لقاء يعزّز روابط حالية ويجد حلولاً لبعض المشاكل