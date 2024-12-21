توقعات مولود برج "الميزان" من السبت 07 كانون الأول إلى الجمعة 13 كانون الأول 2024

مهنياً: متميز بحضورك تحياتي لكل مواليد الميزان بتمنى تستفيدو من الاجواء الداعمة فلكيا عم بتفكر ها الاسبوع بالمال تقبض تدفع شو تشتري رح اعملك غنية عن المال ممكن استيراد تصدير امور المال مسيطرة على اهتماماتك مع الاجواء الفلكية العامة تخدم مصالحك المشتري في الجوزاء في مثلث مع بلوتون الدلو تاثيرات ولا اجمل ما يجعلك تحقق ارباحا وانجازات ان معنوياتك قوية وارادتك صلبة، وانت قادر على مواجهة كل التحدّيات

عاطفياً: ينتقل الزهرة لينضم الى بلوتون في برج الدلو الهوائي الصديق فتكون الاجواء متفائلة وداعمة يهتف قلبك من جديد وبإمكانك القول إنه أسبوع الرومانسية والعواطف الحارة المتبادلة الذي يزيد من قدرتك على التفاعل البنّاء مع الشريك والاولاد للعازب سوف تتمكن من إيجاد الحبيب المناسب الذي يشاركك عالمك والذي ستجد فيه كل المواصفات التي طالما حلمت بها