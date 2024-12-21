توقعات مولود برج "الأسد" من السبت 07 كانون الأول إلى الجمعة 13 كانون الأول 2024

مهنياً: اسبوع ناري بامتياز الشمس وعطارد في القوس في مثلثات مع المريخ في برجك ما يخفف عنك معاناة الايام السابقة اجواء ايجابية جدا مساعدة تساعدك حتى تتخلص من اي خلاف اذا كنت تريد اخذ المبادرة سوف تنجح تحت تاثيرات القمر من الحوت بين السبت والاثنين ويقدم لك كل فرص النجاح والتوسع والانتشار ما يجعلك تتقدم بخطوات كبيرة وسيكون بانتظارك صفحة جديدة

عاطفياً: لا يناسبك انتقال الزهرة الى الدلو الى مواجهة مع برجك لذلك عليك التحلّي بالموضوعية وعدم الانجراف وراء عواطفك الثائرة فليس بالأسبوع السهل وذلك لكثرة الضغوط العائلية والصحية المتنوعة والانشغالات والهموم على المستوى الشخصي للعازب, تعيش تردّدًا وحيرة وعدم استقرار على الصعيد العاطفي وتطرح تساؤلات حول نوايا الشريك او سلوكه وتصرّفاته