القاهره - الخليج 365
مهنياً: مبدع بتشتغل من كل قلبك انت جنتلمان صحيح في شغل كتي لكن انت قدها فقط انتمن بداية الاسبوع المتقلب لا تقع ضحية التراكمات ولا تؤجل اعمالك الشمس وعطارد المتراجع في القوس في موقع عرقلة القمر في الحوت بين السبت والاثنين الى جانب زحل ونبتون في مربعات مع برجك بالنفطة الاعلى في الدائرة الفلكية ما يسبب لك المزيد من المسؤوليات والالتزامات والركض في كل الاتجاهات بداية اسبوع شغل حضر حالك جيدا وابتعد عن المشاكل
عاطفياً: يحمل اليك هذا الاسبوع الكثير من المفاجآت العاطفية فتعرف اياما من الحب والتواصل الرومانسي تحت تاثير كوكب الزهرة الذي ينضم الى بلوتون في مثلثات مع المشتري في برجك من برج الدلو قد تتلقى زيارة غير متوقعة او اتصالا ينعش قلبك .للعازب تكون الظروف ملائمة لاتخاذ مواقف إيجابية وبناءّة تجاه الحبيب وللتقرّب منه فلا تسمح لأي رادع بإبعادك عن هدفك
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الجوزاء" من السبت 07 كانون الأول إلى الجمعة 13 كانون الأول 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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