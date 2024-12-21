توقعات مولود برج "الجدي" من السبت 07 كانون الأول إلى الجمعة 13 كانون الأول 2024

مهنياً: اخبارك مسك طيبة ناجحة انت ملك الحظ بكل معنى الكلمة اهم شي بلوتون انتقل من برجك اسبوع مميز اسبوع استثنائي تحت تاثيرات القمر من برج الحوت الصديق بين السبت والاثنين التي تساعدك وتخفف عنك حتى تتخلص من المشاكل العالقة بكلمة واحدة تستطيع ان تجد الحل بمبادرة لطيفة ايام ممتازة تحمل طاقة جيدة للنقاش والتفاوض بكل ثقة طاقة فلكية تقوي المعنويات وتدعم اعمالك طاقة معززة للفرص المهنية والمالية

عاطفياً: بالرغم من انتقال الزهرة الى برج الدلو الى البيت الثاني بيت الدعم والشهرة والثقة بالنفس لا تزال الاجواء العاطفية والعائلية ممتازة تتحدث عن الرومانسية وعن لقاء محبب، ومن الممكن ان تخطط لسفر مع الشريك وتعيش حماسة لا توصف. للعازب وجود كوكب الحب في البيت الثاني يسهل امامك الطريق وتستقر بعد فترة من المغامرات العاطفية العابرة