توقعات مولود برج "السرطان" من السبت 07 كانون الأول إلى الجمعة 13 كانون الأول 2024

مهنياً: ممتاز ممتاز اجمل ايام بتجنن فترة بتاخذ العقل حظ السماء والارض عندك حضورك مميز مشرق مع بداية اسبوع مهم اسبوع مفيد اسبوع يسهل عليك الامور انفراجات تتبلور الامور لمصلحتك اسبوع جيد جدا وانطلاقة ناجحة ومتألقة تبشر بالكثير من الطموحات والتغييرات الايجابية.مع وجود القمر في الحوت بين السبت والاثنين فترة مساعدة اجواء صديقة مناسبة مريحة وحلوة ثلاثة مثلثات القمر زحل ونبتون تاثيرات قوية تدعمك في عملك في درسك في لقاءاتك المهنية

عاطفياً: بإمكانك أن تعيش أسبوعاً جميلاً سعيداً وناجحاً يقرب المسافة بين القلوب ويعزز فرص التعارف والتناغم تحت تاثير كوكب الحب الذي انتقل الى موقع افضل الى الدلو فيكون الجو العام واعد بالسعادة والغرام بحيث تكثر الدعوات والاجتماعيات وتأتيك المجاملات من الشريك والاهل والاصدقاء .للعازب قد تتعدّد الخيارات امامك، وربما تعيش ازدواجية او اكثر على الصعيد الشخصي