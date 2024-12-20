الامارات | محكمة ترفض رغبة رجل بالظهور ضاحكا في صورة هويته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

رفضت المحكمة الدستورية في جمهورية التشيك شكوى تقدم بها رجل أراد أن تظهر صورته وهو مبتسم على بطاقة هويته، وفقا لخبر نشره "راديو براغ".

وقالت الإذاعة أن السلطات رفضت قبول الصورة التي قدمها الرجل لكي توضع على بطاقة الهوية، مشيرة إلى مرسوم ينص على أن الأشخاص الموجودين في صور بطاقات الهوية يجب أن يكون لديهم تعبير محايد وفم مغلق لأغراض تحديد الهوية.

وحاول الرجل الدفاع عن قضيته قانونيا بالقول إنه عضو في كنيسة للضحك (إكليسيا ريزوروم) على حد تعبيره، وأن الابتسام هو مظهر من مظاهر تدينه.

وعندما رُفض طلبه، قدم شكوى إلى المحكمة البلدية في براغ، التي رفضت الدعوى على أساس أن متطلبات صورة الهوية لا تتعارض مع حقوق الرجل وحرياته الأساسية وأنه ليس من الضروري منحه إعفاءً.

وأيدت المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية، أعلى محكمة في البلاد، الحكم لاحقًا.