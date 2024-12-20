الامارات | مجلس مدينة أمريكية يدعو السكان: توقفوا عن تزيين التحف بـ"عيون مضحكة "

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

طلب مجلس مدينة بيند بولاية أوريجون في الولايات المتحدة من سكانها التوقف عن وضع عيون متحركة مضحكة على الأعمال الفنية المتوزعة في المدينة.

وظهرت عيون مضحكة على التماثيل والجداريات في جميع أنحاء مدينة بيند ، مما تسبب في ضجة لم تخلو من مرح ومعاكسة في المدينة. وقالت المدينة في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي: "في حين أن العيون المتحركة الموضوعة على القطع الفنية المختلفة في جميع أنحاء المدينة قد تجعلك تضحك، فإن إزالتها بعناية حتى لا تتلف الفن تكلف أموالاً".

وعلى الفور أثارت التصريحات ردود أفعال مستخدمي وسائل التواصل ورد أحد مستخدمي فيسبوك "لن يكلف تركها أي دولار"، بينما قال آخر " نحن نحب العيون المتحركة. هذه المدينة أصبحت خانقة للغاية. دعونا نستمتع !" وكتب مستخدم آخر على فيسبوك: "أعتقد أن العيون المتحركة على الغزلان على وجه التحديد هي مظهر رائع، ويجب أن تظل على هذا النحو". وقال آخرون إن المدينة يجب أن تركز على معالجة قضايا أكثر أهمية، مثل التشرد، بدلاً من إنفاق الوقت والمال على إزالة العيون البلاستيكية.

غالبًا ما يتم تزيين منحوتات بيند بزخارف موسمية مثل قبعات سانتا وأكاليل الزهور التي لا يقوم المجلس بإزالتها. ومع ذلك، تتم إزالة العيون البلاستيكية بسبب المادة اللاصقة، وفقًا لمديرة الاتصالات في بيند، رينيه ميتشل.

وقالت: "نحن نشجع مجتمعنا حقًا على الانخراط في الفن والاستمتاع به. نحتاج فقط إلى التأكد من قدرتنا على حمايته وعدم تعرضه للتلف".