الامارات | حكومة جنوب إفريقيا تطالب الناس بالتوقف عن القفز أمام السيارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

حذرت حكومة جنوب أفريقيا من اتجاه مثير للقلق لدى بعض الناس الذين يقفزون عمدًا أمام السيارات البطيئة الحركة لتزييف الحوادث والمطالبة بالتعويض ولا سيما في المواسم السياحية.

وكشف صندوق حوادث الطرق وفقا لمحطة "فوكس" أن هذه الظاهرة، التي تحدث في المقام الأول بالقرب من التقاطعات والشوارع المتوقفة، تكتسب زخمًا. وفي حين يشتبه في أن بعض الحالات مدفوعة باليأس المالي، أكد صندوق حوادث الطرق "أنه لن يتسامح مع المطالبات الاحتيالية."

ويأتي ارتفاع الحوادث المدبرة مع اقتراب جنوب أفريقيا من موسم العطلات، وهو وقت سيئ السمعة بسبب الوفيات على الطرق حيث يُقتل أكثر من 1500 شخص في حوادث الطرق بين ديسمبر ومنتصف يناير من كل عام، وحوالي 40٪ من هؤلاء القتلى من المشاة.

كما سلط الصندوق الضوء على الواقع القاتم للتحديات الاقتصادية في جنوب أفريقيا، والتي قد تدفع بعض الأفراد إلى هذه التدابير المتطرفة. وقال صندوق حوادث الطرق في بيان: "نحن ندرك أن مستخدمي الطرق قد يواجهون تحديات اجتماعية واقتصادية".

ومن فبراير 2022 إلى فبراير 2023، رفض صندوق التعويضات الملكي ما يقرب من 50 ألف مطالبة، وكثير منها احتيالية. وأوضح الصندوق أن بعض الأفراد ينتظرون حتى تتباطأ المركبات بما يكفي لتجنب الإصابات المميتة قبل التدبير المتعمد لحادث.

على الرغم من المخاطر العالية التي قد يتعرض لها المتورطون، أوضح صندوق التعويضات الملكي: "لا يعوض صندوق التعويضات الملكي شخصًا يتسبب عمدًا في وقوع حادث سيارة، حتى لو أدى ذلك إلى إصابات خطيرة".

ويعمل صندوق التعويضات الملكي على الحد من المطالبات الزائفة وأكد على سياساته لتثبيط النشاط الاحتيالي. حيث دفع الصندوق ما يقرب من 2.5 مليار دولار في المطالبات خلال السنة المالية 2023-2024، مما يؤكد على حجم عملياته والضغوط المحتملة الناجمة عن الأنشطة الاحتيالية.

ولمكافحة ارتفاع عدد الوفيات على الطرق والمطالبات الاحتيالية، من المتوقع أن تزيد السلطات في جنوب إفريقيا من يقظتها خلال موسم العطلات.