الامارات | جدة غاضبة تطعن ابنتها وحفيدها بعد جدال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

اعتقلت الشرطة المحلية لاشوندا جونسون، وهي جدة تبلغ من العمر 55 عامًا في ممفيس بولاية تينيسي، بعد أن طعنت ابنتها وحفيدها أثناء احتفالهم بعيد الشكر.

وأبلغت إدارة شرطة ممفيس "نيوزويك" أنها استجابت لاعتداء مشدد في عنوان في جنوب ممفيس يوم الخميس. وقال الضباط إن الضحية الرئيسية كانت تتجادل مع جونسون، والدتها، بعد أن دفعت ابن الضحية، لتقوم بعدها الجدة جونسون بمهاجمتها بسكين حصلت عليه من المطبخ.

وقال الضباط إن جونسون فرت من مكان الحادث وتم تحديد موقعها لاحقًا حيث تم وضعها تحت الاحتجاز. وأصيبت الضحية بخدش في يدها اليسرى. قال ضباط الشرطة إن المشتبه بها طعنت حفيدها في اليد اليسرى بالقرب من إبهامه.

وكان هناك ثلاثة قاصرين في مكان الحادث عندما وقع الطعن. لم يصاب أي منهم بأذى. وقالت الشرطة إن جونسون تم احتجازها دون وقوع حوادث، وتم نقلها إلى سجن إيست، ووجهت إليها تهمة الاعتداء المشدد والاعتداء المنزلي.

لم يكن هذا العنف الوحيد في عيد الشكر الأخير. فقد انتهى تجمع صباح الخميس الماضي بمأساة عندما أسفر إطلاق نار جماعي في منزل في سان أنطونيو بولاية تكساس عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وقضى خمسة أشخاص، يعرفون بعضهم البعض، الليل في منزل، وقالت الشرطة إنه عندما غادر أحد الرجال صباح الخميس، أطلق النار من مسدسه، فأصاب أربعة أفراد بالداخل.

وتم إعلان وفاة رجلين في العشرينات من العمر في مكان الحادث. وكان من بين الضحايا المصابين رجل في العشرينات من عمره وشخص مجهول الهوية، تم نقلهم إلى المستشفى. ولم يتم الكشف عن حالتهم على الفور. واعتقلت الشرطة رجلاً يُعتقد أنه مطلق النار على بعد بضعة مبانٍ، وقال رئيس شرطة سان أنطونيو ويليام ماكمينوس إن المحققين ما زالوا يعملون لتحديد دوافع مطلق النار.