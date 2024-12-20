الامارات | ابتلع صوصا حيا لكي ينجب طفلا فمات هو وعاش الصوص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أصيب الأطباء في ولاية تشاتيسجار بالصدمة عندما عثروا على صوص حي داخل معدة رجل يبلغ من العمر 35 عامًا، ابتلعه كجزء من طقوس خرافية. وتوفي الرجل البالغ من العمر 35 عامًا في تشاتيسجار اختناقًا بعد أن ابتلع صوصا حيًا، وهو ما اشتبه القرويون في أنه فعل مدفوع بممارسات غامضة لتحقيق رغبته في أن يصبح أبًا.

وتركت الحالة، التي تم الإبلاغ عنها من أمبيكابور، الأطباء مذهولين عندما وجدوا الفرخ داخل جسد الضحية أثناء تشريح الجثة.

وتم نقل الرجل، الذي تم تحديده باسم أناند ياداف، وهو من سكان قرية تشيندكالو، إلى مستشفى كلية الطب في أمبيكابور بعد انهياره في المنزل. وذكر أفراد الأسرة أنه شعر بالدوار وأغمي عليه بعد عودته من الحمام.

عندما أجرى الأطباء تشريح الجثة، ظل سبب الوفاة غير واضح في البداية. ولكن بعد إجراء شق بالقرب من حلقه، اكتشفوا أن الصوص عالق بالداخل

ونقل موقع :انديا توداي" عن الدكتور سانتو باج، الذي أجرى تشريح الجثة، قوله أن الفرخ، الذي يبلغ طوله حوالي 20 سم، كان عالقًا بطريقة تعيق مجرى الهواء وممر الطعام، مما تسبب على الأرجح في الاختناق.

وقال باج: "هذه هي المرة الأولى التي أواجه فيها مثل هذه الحالة في حياتي المهنية، بعد أن أجريت أكثر من 15000 تشريح للجثث. لقد صدمتنا النتائج جميعًا".

وتكهن القرويون بأن تصرفات أناند ربما كانت متأثرة بالمعتقدات الخرافية لأنه كان على اتصال بعالم غامض محلي.

ووفقًا لبعض السكان، كان أناند يعاني من العقم وربما ابتلع الفرخ الحي كجزء من طقوس مرتبطة بالممارسات الغامضة على أمل أن يصبح أبًا.