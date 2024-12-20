الامارات | كاميرا غوغل تفضح قاتلا أثناء تحميله جثة في صندوق سيارته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

كشف الحظ العاثر لقاتل هويته فيما كان يقوم بتحميل جثة ضحيته في صندوق سيارة، والذي تصادف مع مرور كاميرا Google Maps Street View الجوالة فظهر منحنيًا على صندوق سيارة، يحمل كيسا مشبوهًا مما ساعد ضباط الشرطة الوطنية الإسبانية في حل قضية قتل كانوا يحققون فيها لأكثر من عام.

والصورة، التي تم التقاطها عن غير قصد بواسطة شاحنة كاميرا Google Maps، تظهر رجلاً يضع كيسًا أبيض في شاحنة سيارة روفر حمراء في شارع كالي ديل نورتي في تاجويكو، إسبانيا، وفقًا لـ Surinenglish. حيث تم ربط الصورة بقضية رجل كوبي يبلغ من العمر 33 عامًا تم العثور على جثته مقطعة بعد أن سافر إلى إسبانيا في نوفمبر 2023 بحثًا عن زوجته. وأبلغ أحد أقاربه عن اختفائه بعد وقت قصير من السفر.

ولاحقا تم العثور على بعض رفاته في مقبرة على بعد حوالي ستة أميال من بلدة تاجويكو. ومع ذلك، كشفت سلطات إنفاذ القانون أن أجزاء من جسده لا تزال مفقودة.

ويعتقد المحققون أن الضحية قُتل بسبب تورطه في مثلث حب. ويعتقد أنه عندما وصل إلى مقاطعة سوريا الإسبانية، اكتشف أن زوجته كانت على علاقة غرامية مع مانويل إيسلا جالاردو البالغ من العمر 48 عامًا، جارها، الذي يمتلك بارًا قريبًا في بايوباس دي أريبا. ويُزعم أن زوجة الرجل خططت للقتل مع جالاردو. وذكر ابن عم الضحية أنه تلقى رسائل نصية منه لم تكن تشبهه، حيث تحدث عن لقاء امرأة وأنه كان يخطط للتخلص من هاتفه.

وتوصل المحققون إلى اختراق كبير عندما اكتشفوا صورة Street View من Google Maps للرجل والسيارة الحمراء. وبينما لم يتم التعرف على الفرد الموجود في الصورة، فإنهم يعتقدون أن الصورة تصور جالاردو وهو يحمل جثة الضحية في كيس قمامة أبيض في صندوق السيارة.

وتم القبض على جالاردو وزوجة الضحية في 12 نوفمبر لتورطهما في الجريمة.