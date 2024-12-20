الامارات | في سنغافورة.. رجل يقتحم معسكراً ليختبر ردة فعل الحرس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

قرر رجل من سنغافورة قيادة سيارة إلى معسكر للجيش "لرؤية رد فعل الأمن". والتي قادته إلى السجن بالطبع.

ووصل محمد صادق إلى خارج المخيم حوالي الساعة 6 صباحًا يوم 20 ديسمبر 2023، لكن الأمن لم يرفع حاجز الدخول له، فقاد صادق سيارته عبر الحاجز ودخل المخيم، قبل أن يستدير ويصطدم بحاجز الخروج. وبعد إلقاء القبض عليه في المنزل لاحقا، وجدت الشرطة أنه كان في حالة سكر تتجاوز الحد المسوح به بكثير.

وحكم على صادق في 18 ديسمبر 2024، والبالغ من العمر 38 عامًا بالسجن لمدة 20 أسبوعًا بعد إقراره بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بدخول مكان محمي دون تصريح وتهمتين تتعلقان بالاعتداء على ضابط شرطة. وذكرت النيابة العامة حينها إنه في 19 ديسمبر 2023، بعد إنزال راكب في حوالي الساعة 8.30 مساءً، شرب علبتين من الخمر، تلاهما أربع علب أخرى، قبل أن يتجه إلى منزله، ليقرر بعدها لسبب ما اختبار رد فعل حرس القاعدة بالقيادة إلى معسكر بيدوك.

ونقلت صحيفة "سترايت تايمز" عن نائب المدعي العام دارين سيم: "واصل القيادة عبر الحاجز، وقاد حوالي 50 مترًا إلى معسكر بيدوك، قبل أن يستدير ويخرج من المخيم بسرعة عالية، ويصطدم بحاجز الخروج الذي لم يتم رفعه لخروجه".