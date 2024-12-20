الامارات | تمساح نحيل بشكل مخيف يثير انتقادات ضد حديقة حيوان صينية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

تعرضت حديقة حيوان قوانغتشو الصينية لانتقادات شديدة بعد انتشار مقاطع فيديو لتمساح نحيف للغاية موجود فيها بشكل يبدو فيه وكأنه على شفير الموت جوعا.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو للتمساح النحيف للغاية لدرجة أنه يمكنك رؤية عموده الفقري وعد أضلاعه على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية مما أثار جدلاً حادًا حول احتمال وجود معاملة سيئة للحيوان.

وبعدما أعرب الشخص الذي صور الفيديو ونشره على الإنترنت عن قلقه بشأن التمساح واتهم الكثيرون حديقة الحيوان بالقسوة على الحيوانات إما بتجويعه أو تجاهل حالته. مما دفع إدارة الحديقة لإصدار بيان يوضح أن الحيوان الزاحف لم يتعرض لسوء المعاملة بأي شكل من الأشكال وأن شكله المروع كان نتيجة لالتهاب المعدة والأمعاء. وعادة ما يكون سبب هذه الحالة بكتيريا أو فيروسات، وتتميز بأعراض القيء والإسهال التي تسببت في فقدانه للوزن بشكل كبير.

وقال متحدث باسم حديقة الحيوان للصحفيين الصينيين: "إنه يتلقى العلاج حاليًا وسيُمنح رعاية إضافية في المستقبل". ولكن تفسيرات حديقة الحيوان لم تنجح في تهدئة المنتقدين، وفق ما نقل موقع "أوديتي" حيث أعلن الكثيرون عن تشككهم، بينما تساءل آخرون عن المدة التي تركت فيها حديقة الحيوان التهاب المعدة والأمعاء لدى التمساح دون علاج.