الامارات | حفل للفنان الإيطالي إيناودي على مسرح الاتحاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد المؤلف الموسيقي وعازف البيانو العالمي، لودوفيكو إيناودي، لتقديم أول عروضه في العاصمة أبوظبي، بالتعاون مع «أول ثينجز لايف ميدل إيست»، في حفل يُنتظر أن يكون حديث عشاق الفن والموسيقى في أبوظبي.

وتشهد الأمسية أول لقاء مباشر بين الفنان الإيطالي وجمهور العاصمة، حيث سيعتلي خشبة مسرح الاتحاد أرينا بتاريخ 19 يناير المقبل، ليحوّل أجواء الشتاء إلى تجربة موسيقية استثنائية.

ويُعد إيناودي، الذي تجاوزت مبيعات ألبوماته 2.5 مليون نسخة حول العالم، رمزاً للإبداع الموسيقي بفضل أسلوبه الذي يمزج بين الموسيقى الكلاسيكية والتأثيرات العصرية.