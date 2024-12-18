الامارات | "ديزني" تقتبس فيلما من مسلسل الرسوم المتحركة "بلوي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة "ديزني" أنها ستقتبس فيلما سينمائيا من مسلسل الرسوم المتحركة الأسترالي للأطفال "بلوي Bluey" سنة 2027 .

ويتمتع الفيلم بشهرة واسعة ويعرض على منصة "ديزني +".

ولاحظ الرئيسان المشاركان لشركة "ديزني إنترتينمنت" آلن بيرغمان ودانا والدن في بيان أن: "+بلوي+ أصبح ظاهرة عالمية، إذ يوحد العائلات في كل أنحاء العالم حول قصصه الصادقة عن اللعب والخيال والتواصل".

وأضافا: "نحن فخوران جدا بجلب سحر +بلوي+ إلى الشاشة الكبيرة - في الحياة الواقعية".

ويتناول هذا المسلسل الذي أُطلق عام 2018 عائلة من سلالة كلاب الماشية الأسترالية تواجه صعوبات الطفولة والأبوة في أستراليا.

وهذا المسلسل الحائز جائزتي إيمي وبافتا متاح في أكثر من 140 دولة، وهو المسلسل الذي يستقطب أكبر عدد من المُشاهَدات في العالم على "ديزني +، وأكبر عدد من المُشاهَدات عبر منصاب البث التدفقي في الولايات المتحدة، وفقا لشركة "ديزني".