الامارات | تمساح يلتهم طائرة درون!.. "فيديو"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول بعض رواد مواقع التواصل، مقطع مصور لتمساح قفز والتهم طائرة مسيرة بدون طيار، كانت تحلق فوق رأسه مباشرة.

وفي اللقطات المتداولة، تظهر المسيرة وهي تحلق على ارتفاع منخفض فوق أحد المستنقعات، لينتبه لها التمساح ويقفز من الماء بسرعة لا تصدق ويلتقطها، ويضغط بقوة عليها بفكيه، ويبدأ في تناولها، وفقا لصحيفة "هندوستان تايمز".

لكن ما يحدث هو أنه بعد أن غرس التمساح أسنانه بالطائرة، انفجرت بطاريتها، وبدأت أعمدة الدخان تتصاعد من فم الحيوان الزاحف، مما يشير إلى أن بطارية الليثيوم أيون الخاصة بالطائرة انفجرت.

وفيما حصدت اللقطة أكثر من 5 ملايين مشاهدة، فقد أثارت مخاوف بشأن سلامة الحياة البرية، والاستخدام غير المسؤول للمسيرات، والمخاطر التي تشكلها الطائرات بدون طيار على الحيوانات في البرية.