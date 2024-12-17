هدية العناية بالبشرة المثالية لموسم الإحتفالات مع أوغستينوس بادر Augustinus Bader

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 04:24 مساءً - مع قدوم موسم الاحتفالات، يُصبح من الطبيعي أن نبحث عن طرق جديدة للاحتفال بأحبائنا والتمتع بأوقات مليئة بالبهجة والدفء. ولا شيء يعبر عن هذه المشاعر أجمل من هدية تعكس العناية والاهتمام، مثل أطقم العناية بالبشرة الحصرية من أوغستينوس بادر Augustinus Bader. هذه الأطقم ليست فقط هدايا، بل هي تجارب علمية فاخرة للعناية بالبشرة، تمنحها إشراقة ونضارة لا مثيل لهما. سواء كنتِ تفكرين في إهداء نفسكِ أو مفاجأة شخص عزيز، فإن أطقم العناية الفاخرة هذه، المدعومة علمياً بتقنية TFC8® الحائزة على الجوائز، تعتبر الخيار الأمثل لتضيفي لمسة من الفخامة والاعتناء ببشرة محبّيكِ في هذا الموسم المميز.

The 12 Days of Bader تقويم العناية بالبشرة من أوغستينوس بادر Augustinus Bader للاحتفالات

'The 12 Days of Bader' تقويم العناية بالبشرة من أوغستينوس بادر Augustinus Bader للاحتفالات

احتفلي هذا العام بطريقة فاخرة ومميزة مع "The 12 Days of Bader" من أوغستينوس بادر Augustinus Bader. يعد هذا التقويم الأول من نوعه، الذي يقدم لكِ فرصة العد التنازلي للأعياد مع 12 هدية مميزة من منتجات العناية بالبشرة الحائزة على جوائز والمبنية على تقنية TFC8® المتطورة. بفضل هذا التقويم الفاخر، ستكتشفين كل يوم منتجًا جديدًا يساعد في تحسين صحة بشرتكِ ويمنحكِ إشراقة شبابية، وذلك باستخدام أحدث الابتكارات العلمية.

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محتويات The 12 Days of Bader

يحتوي هذا التقويم المميز على مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشمل الكريمات والسيروم ومنتجات العناية بالبشرة والجسم. كل منتج مدعوم بتقنية TFC8® التي تعمل على تجديد خلايا البشرة وتحقيق نتائج فورية وطويلة الأمد.

الفوائد الرئيسية والمكونات:

لصقات العيون

تساعد على تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد حول منطقة العين.

تقلل الهالات السوداء وانتفاخات العين وتعزز إشراقة البشرة.

تحتوي على حمض الهيالورونيك، نياسيناميد، وTFC8® لتعزيز الترطيب وتجديد البشرة.

الكريم

يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد ويوحد لون البشرة.

يعزز إنتاج الكولاجين الطبيعي ويزيد من مرونة البشرة.

يحتوي على فيتامين أ، فيتامين ج، فيتامين ب 5، وبروتين الأرز المتحلل لتغذية البشرة بعمق.

السيروم

يحارب علامات الشيخوخة ويساعد على شد البشرة.

يعمل على تحسين مرونة البشرة وجعلها أكثر إشراقًا.

يتضمن مركّز بذور الرمان، فيتامين ج، وزيت نخالة الأرز لزيادة الترطيب والمرونة.

الكريم الغني

يساهم في ترطيب البشرة بعمق ويحد من ظهور الخطوط والتجاعيد.

يجعل البشرة أكثر نعومة ومرونة.

يحتوي على زيت زهرة الربيع المسائية، حمض الهيالورونيك، وTFC8® لدعم تجديد خلايا البشرة.

كريم العينين

يحد من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد حول العين.

يساعد في تقليل انتفاخات العين والهالات السوداء.

يحتوي على مستخلصات الأعشاب البحرية، مستخلص شجرة الأرجونا، وفيتامين ج.

جل كريم التنظيف

يزيل المكياج والأوساخ من البشرة دون تجفيفها.

يحافظ على الترطيب الطبيعي للبشرة ويعمل على تهدئتها.

يحتوي على ماء زهرة الورد، خلاصة الخيار، وعصير الألوفيرا لترطيب البشرة.

الجوهر

ينقي البشرة ويمنحها إشراقة ناعمة ومتوهجة.

يساعد في تنظيم إفراز الدهون ويقلل من ظهور المسام.

يتضمن حمض الفيتيك، حمض الساليسيليك، وخميرة الوسابي لتقشير البشرة بلطف.

زيت الوجه

يرطب البشرة ويجعلها أكثر نعومة وإشراقًا.

يساعد في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

يحتوي على زيت الباباسو، زيت الكارانجا، ومستخلص بذور الرمان.

كريم الجسم

يقلل من ظهور السيلوليت وعلامات التمدد.

يعزز الترطيب العميق للبشرة ويجعلها أكثر مرونة.

يحتوي على زبدة الشيا، بيسابولول، ونياسيناميد.

بلسم الشفاه

يرطب الشفاه ويغذيها، مما يجعلها أكثر امتلاءً ونعومة.

يحتوي على زيت بذور الخروع، زبدة الشيا، وفيتامين هـ.

البلسم الملون

يمنح الشفاه لمسة لونية شفافة ومغذية.

يرطب الشفاه الجافة ويغذيها بتركيبة غنية.

يحتوي على زبدة الشيا، شمع كانديلا، وفيتامين هـ.

سيروم الريتينول

يقلل من ظهور الخطوط العميقة والتجاعيد.

يعمل على تقليل الشوائب ويحسن ملمس البشرة.

يحتوي على ريتينول خالص، مزيج الميكروبيوم، والإكتوين البحري لتجديد البشرة.

The Supreme Collection 2024 مجموعة فاخرة من أوغستينوس بادر Augustinus Bader لبشرة متألقة وشابة

'The Supreme Collection 2024' مجموعة فاخرة من أوغستينوس بادر Augustinus Bader لبشرة متألقة وشابة

هل تبحثين عن مجموعة متكاملة للعناية ببشرتك تمنحكِ نتائج فورية وطويلة الأمد؟ مع "The Supreme Collection 2024" من أوغستينوس بادر Augustinus Bader، التي تجمع أفضل المنتجات في طقم واحد محدود الإصدار، يمكنكِ الآن الاستمتاع بتجربة استثنائية للبشرة المتجددة والمتألقة. هذه المجموعة الحصرية تم تطويرها استنادًا إلى أكثر من 30 عامًا من البحث العلمي والابتكار، ومدعومة بتقنية TFC8® الرائدة التي تعزز صحة بشرتكِ وتمنحكِ نتائج مثالية. تحتوي هذه المجموعة على مجموعة من كريمات العلامة والسيروم وغيرها..

تجديد البشرة في دقائق مع The Revitalizing Essentials من أوغستينوس بادر Augustinus Bader

تجديد البشرة في دقائق مع 'The Revitalizing Essentials' من أوغستينوس بادر Augustinus Bader

في عالم العناية بالبشرة، يظل البحث عن المنتجات التي تمنحنا بشرة صحية ومشرقة خياراً لا يُقاوم. وإذا كنتِ تبحثين عن علاج فعال لبشرتكِ، يضمن لكِ تجديداً حقيقياً وملموساً، فإن مجموعة "The Revitalizing Essentials" من أوغستينوس بادر Augustinus Bader هي الاختيار المثالي. مدعومة بتقنية TFC8® المتقدمة، تقدم هذه المجموعة مزيجاً من الفوائد المثبتة علمياً التي تعيد لبشرتكِ شبابها ونضارتها، وتساعدكِ على التمتع ببشرة منتعشة ومشرقة.

تتكون مجموعة The Revitalizing Essentials من ثلاثة منتجات أساسية تعتبر من الأركان الأساسية لعناية البشرة المثالية السيروم، والكريم ولصقات العيون. هذه المنتجات تم تصميمها بدقة لتلبية احتياجات البشرة في مختلف مراحل العناية، وتقديم تجربة متكاملة لتحقيق نتائج مبهرة.

تجديد عميق لبشرتك مع 'The Renewal Essentials' من أوغستينوس بادر Augustinus Bader

يعد الحصول على نتائج فعالة وسريعة هدفاً تسعى لتحقيقه العديد من السيدات فيما يخص البشرة. مع مجموعة The Renewal Essentials من أوغستينوس بادر Augustinus Bader، يمكنكِ الآن الاستمتاع بتجديد عميق للبشرة بفضل تركيبات فاخرة ومدعومة بتقنية TFC8® المتطورة. تتألف هذه المجموعة الحائزة على جوائز من ثلاثة منتجات أساسية السيروم والكريم الغني وكريم العينين والتي تمنحكِ تجربة استثنائية من العناية التي تعمل على تجديد شباب بشرتكِ وحمايتها من علامات التقدم في السن.

لا تدعي موسم الاحتفالات يمر من دون أن تقدمي لأحبائك هدية تعكس الفخامة والاهتمام. مع أوغستينوس بادر، ستكونين قد قدمتِ لهم أكثر من مجرد هدية؛ بل تجربة للعناية بالبشرة ذات فائدة دائمة، تستحق كل لحظة احتفال.

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