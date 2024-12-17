الامارات | مؤسسة العويس تعلن عن برنامج احتفاليتها بمئوية سلطان العويس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عن برنامج احتفاليتها بمرور 100 عام على ولادة الشاعر سلطان بن علي العويس (1925 ـ 2025)، خلال مؤتمر صحافي عقده الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، عبدالحميد أحمد، أمس، في دار سلطان (مقر المؤسسة)، بحضور

عضوَي مجلس الأمناء، الدكتور محمد المطوع والدكتورة فاطمة الصايغ، والمدير التنفيذي للمؤسسة،

إبراهيم الهاشمي، حيث أشار إلى أن المؤسسة أعدت برنامجاً ثقافياً حافلاً للاحتفال بمئوية الشاعر سلطان العويس، وذلك بعدما اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» عام 2025 عاماً للاحتفال بالذكرى المئوية لمولد الشاعر الإماراتي سلطان بن علي العويس.

وقال عبدالحميد أحمد إن ذلك الاعتماد جاء بعدما اطلعت منظمة اليونسكو على ملف الشاعر سلطان بن علي العويس، الذي طرحته اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، في الدورة 42 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

ووجه الأمين العام الشكر إلى وزارتي الثقافة والشباب للجهود الاستثنائية وللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم في إثراء الملف وإغناء مفرداته.

وتزامناً مع هذه المناسبة أعلن الأمين العام عن رفع قيمة «جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية» إلى 150 ألف دولار لكل حقل من الحقول وذلك بدءاً من الدورة الـ19، ليصبح مجموع الجوائز 750 ألف دولار موزعة على الحقول التالية: الشعر، والقصة والرواية والمسرحية، والدراسات الأدبية والنقد، والدراسات الإنسانية والمستقبلية، وجائزة الإنجاز الثقافي والعلمي.

وقال إن هذه الاحتفالية فيها الكثير من الفعاليات الفكرية والفنية والموسيقية والسينمائية والإصدارات وغيرها من الأنشطة المتميزة التي ستكون طيلة عام كامل، وقد رصدت المؤسسة ميزانية لهذه السنة ستكون مخصصة للأنشطة النوعية التي ستقام داخل وخارج الإمارات، ومن المقرر أن تبدأ يوم الخميس 23 يناير 2025 بحفل موسيقي للمايسترو محمد القحوم يقام في مبنى أوبرا دبي حيث سيقدم الموسيقار محمد القحوم مجموعة من التراثيات العربية والإماراتية.

بدورها أشارت الدكتورة فاطمة الصايغ إلى طباعة الكثير من الكتب التي تعنى بحياة الشاعر سلطان العويس مثل ديوانه الذي يضم الأعمال الشعرية الكاملة وكتاب يضم دراسات ومقالات وحوارات عن سلطان العويس وكتاب عن حياته وأفكاره ومسيرته.

وأضافت الصايغ أن المؤسسة قررت إنتاج فيلم وثائقي يشمل كل مراحل حياة الشاعر سلطان العويس العملية والأدبية والاجتماعية، كما أن المؤسسة تعد لندوة دولية عن سلطان العويس وأدبه ستقام بالتعاون مع منظمة اليونسكو في باريس منتصف العام المقبل يشارك فيها باحثون من مناطق مختلفة حول العالم.

وأشار إبراهيم الهاشمي إلى أنه تم الاتفاق مع مؤسسة بريد الإمارات على إصدار طوابع تذكارية تحمل صورة سلطان العويس ونماذج من شعره الذي يمثل طريقة تفكيره وكتابته، كما أن المؤسسة وبالاتفاق مع المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أبرمت اتفاقية لإصدار عملة تذكارية عن سلطان العويس.

وأضاف الهاشمي أن المؤسسة أعدت لمعرض فني سيقام في شهر فبراير 2025 مستوحى من أشعار سلطان العويس يشارك فيه عشرات الفنانين ويشتمل على لوحات ومخطوطات من أشعار سلطان أو رسومات مستوحاة من قصائده، وقد تم تكليف عدد كبير من الفنانين الإماراتيين والعرب للانخراط في هذا المشروع بحيث يصل عدد الأعمال التي ستعرض خلال الاحتفالية إلى 100 عمل فني سيتم توثيقها في كتاب أنيق يصدر بالتزامن مع المعرض.

. رفع قيمة «جائزة العويس الثقافية» إلى 150 ألف دولار لكل حقل، بمجموع جوائز يبلغ 750 ألف دولار.

. إنتاج فيلم وثائقي وطباعة عدد من الكتب عن حياة الشاعر، وندوة دولية عنه تقام في باريس.

. الاتفاق مع بريد الإمارات ومع المصرف المركزي لإصدار طوابع وعملة تذكارية تحمل صورته.