حصاد 2024: نجمات ظهرن بالغرة القصيرة مع تسريحات شعر ناعمة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:19 صباحاً - درجت تسريحة الغرة القصيرة هذا العام بقوة بين النجمات، اللواتي اعتمدنها مع تسريحات شعر ناعمة وبسيطة كانت محط أنظار المعجبين في حفلاتهن الغنائية وجلسات التصوير التي قمن بها، ومع اقتراب نهاية عام 2024، نرصد لك من الخليج 365 نجمات اعتمدن تسريحة الغرة القصيرة مع تسريحات شعر ناعمة خلال هذا العام لتتألقي على طريقتهن إذا كنت من محبات الغرة القصيرة.

هيفاء وهبي بالغرة القصيرة مع الشعر الكيرلي

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فاجأت النجمة هيفاء وهبي محبيها في آخر ظهور لها على إنستغرام باستقبالها شهر ديسمبر لاختتام عام 2024 بتسريحة الغرة القصيرة الكثيفة التي غمرت الجبين بالكامل مع الشعر الأسود الكيرلي الطويل والمنفوش، وهذه التسريحة هي الأولى التي تعتمدها هيفاء وهبي خلال سنوات شهرتها لناحية تسريحات الشعر، حيث أعطتها طابعاً شبابياً وناعماً جذاباً، وإذا كنت من محبات هذا الاختيار يمكنك التألق على طريقتها مع مكياج سموكي بارز بعيون مسحوبة ومحددة مع فستان راقٍ يناسب سهرة رأس السنة.

بلقيس فتحي بالغرة القصيرة مع قصة الشعر الكاريه

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كذلك فعلت النجمة بلقيس فتحي خلال عام 2024، حيث فاجأت جمهورها بتخليها عن الشعر الطويل معتمدة قصة الشعر الكاريه القصيرة الناعمة مع الغرة القصيرة على الجبين التي زادتها نعومة وأعطتها طابعاً شبابياً مشعاً بالحياة، ولمحبات الشعر القصير العصري، يمكن اختيار تسريحة بلقيس مع مكياج ناعم خفيف على طريقتها للحصول على إطلالة بسيطة أنثوية مع نهاية العام واستقبال العام الجديد بلوك عصري حيوي.

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رحمة رياض بالغرة القصيرة مع تسريحة الويفي

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النجمة رحمة رياض اعتمدت تسريحة الغرة القصيرة هذا العام مع الشعر الويفي الطويل المنسدل على جانبي الوجه خلال تصويرها كليبها الغنائي لأغنية "أنا اليوم"، وبدت لافتة وجذابة بهذه التسريحة مع مكياج ناعم وشبابي أبرزت من خلاله جمالها الطبيعي، هذه التسريحة تليق بصاحبات الجبين الكبير والواسع، خاصة أن الغرة تأتي من نصف الرأس مسرحة إلى الجبين بأسلوب ستريت وكثيف.

مايا دياب بالغرة القصيرة مع الشعر الأشقر الطبيعي

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أيضاً النجمة مايا دياب اعتمدت الغرة القصيرة فوق الحواجب هذا العام خلال تصويرها أغنية "كلن قالولي" بشعرها الأشقر الطويل الطبيعي وبتسريحة مع خصل متموجة ناعمة على الأكتاف، وبدت مختلفة بهذه التسريحة التي أعطتها طابعاً حيوياً وأنثوياً واختارت معها مكياج سموكي بنفسجياً قوياً أبرزت من خلاله رسمة العين، وقد ناسب إطلالتها البنفسجية، وإذا كنت من صاحبات الشعر الأشقر وتفضلين التغيير في اللوك قبل استقبال العام 2025، ننصحك بتسريحة مايا دياب.

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نوال الزغبي بالغرة القصيرة وتسريحة الشعر المالس

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النجمة نوال الزغبي تألقت في كليبها الغنائي "فخامة معاليك" هذا العام، حيث ظهرت في أحد المشاهد بإطلالة بنفسجية اللون نسقت معها تسريحة الشعر المالس الأشقر المنسدل على الاكتاف مع الغرة القصيرة النصفية على جانبي الوجه، ومع تسريحتها اختارت مكياجاً بنفسجياً ناعماً مع أحمر الشفاه باللون الوردي البارز والمحدد، وإذا كنت من محبات هذه التسريحة يمكنك اختيارها لاستقبال العام الجديد.

نجوى كرم بالغرة القصيرة مع الشعر الطويل الستريت

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النجمة نجوى كرم كانت الأكثر تغييراً هذا العام في لوكاتها الجمالية خاصة لناحية تسريحات الشعر وألوانه، حيث اختارت في كليبها الغنائي "تعا نقعد سوا" إطلالة بيضاء ناعمة مع تسريحة الشعر الطويل الستريت والغرة القصيرة التي ملأت الجبين في خطوة جريئة منها لم تسبق بقيامها من قبل، حيث زادتها هذه التسريحة حيوية وشباباً وبدت أصغر في العمر، وعلى خطاها يمكنك التألق بتسريحة شعرها مع الغرة القصيرة في عام 2025.