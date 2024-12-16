الامارات | قمة المليار متابع تنظم برنامجَي تدريب وإرشاد للمشاركين في «الاستثمار مع صنّاع المحتوى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «قمة المليار متابع»، أول قمة متخصصة بتشكيل اقتصاد صناعة المحتوى، والأكبر من نوعها على مستوى العالم، انطلاق برنامجَي تدريب وإرشاد تنظمهما لأصحاب الشركات الناشئة والأفراد المشاركين في برنامج «الاستثمار مع صنّاع المحتوى»، الأول من نوعه عالمياً، والتابع للقمة، الذي يستهدف توفير التمويل والدعم المالي للشركات الناشئة والأفراد من أصحاب الأفكار الإبداعية في صناعة المحتوى لطرحها أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء وكبار المستثمرين والشركات التي تتولى رعاية الأفكار والاستثمار فيها.

وتهدف قمة المليار متابع التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد في الفترة من 11 إلى 13 يناير 2025 في دبي، من خلال برنامجي التدريب والإرشاد إلى الإسهام في دعم المشاركين بـ«برنامج الاستثمار مع صنّاع المحتوى» لاستقطاب مستثمرين مثاليين ومساعدتهم في التحضير للجولات الاستثمارية وجمع التمويل.

ويقدم البرنامج التدريبي خبراء ومتخصصون عالميون يمثلون نخبة من كبار المستثمرين ورؤساء كبرى شركات الاستشارات وتأسيس الأعمال والاستثمار في المنطقة.

ويأتي هذا البرنامج على شكل جلسات افتراضية مباشرة خلال ديسمبر الجاري، وذلك لإعداد وتأهيل مؤسسي الشركات الناشئة المشاركة في برنامج «الاستثمار مع صنّاع المحتوى».

فيما يأتي البرنامج الإرشادي بموجب شراكة بين قمة المليار متابع و«بيوند كابيتال»، وهي شركة رأسمال استثماري تهدف إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال والاستثمار من خلال دعم شامل لروّاد الأعمال ومديري الصناديق الاستثمارية والمستثمرين المبادرين.

وقالت الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، عالية الحمادي، إن برنامج «الاستثمار مع صنّاع المحتوى» التابع لقمة المليار متابع، يوفر منصة تساعد صنّاع المحتوى وأصحاب الشركات الناشئة على تحقيق أهدافهم وتجاوز التحديات التي تواجه مسيرتهم نحو عالم ريادة الأعمال.