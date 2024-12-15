أجمل تسريحات شعر النجمات لعام 2024.. أي تسريحة أعجبتك أكثر؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 11:57 صباحاً - عام حافل بتسريحات الشعر الراقية والناعمة، اعتمدتها النجمات في عام 2024، وكانت محط الأنظار في إطلالاتهن الجمالية، إلى جانب أساليب المكياج التي تألقن بها.

من تسريحة ذيل الحصان المرتفعة والمنخفضة إلى تسريحة الكعكة المصقولة أو العشوائية أو تسريحة الويفي، وغيرها من تسريحات الشعر المعتمدة بقوة بين النجمات، تألقن بها لمدة عام كامل في كل ظهور لهن على السجادة الحمراء، أو في حفلاتهن الغنائية وجلسات التصوير، وشاركن المتابعين بهذه التسريحات التي أصبحت موضة رائجة بقوة بفضلهن بين الشابات والسيدات.

ومع قرب نهاية عام 2024، نرصد لكِ من "الخليج 365"، في حصاد العام، أجمل تسريحات شعر النجمات لعام 2024، شاهديها واستلهمي منها تسريحة الشعر التي تناسبك.

نور الغندور بتسريحة الشعر نصف المرفوع

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الممثلة نور الغندور تألقت هذا العام بالعديد من تسريحات الشعر التي تنوعت بين الناعمة والعصرية، وكان أبرزها ظهورها بتسريحة الشعر نصف المرفوع المالس والطويل، التي اختارتها مع خصل الغرة المالسة على جانبي الوجه، ومع هذه التسريحة استطاعت أن تصبح أيقونة في موضة تسريحات الشعر الشبابية، حيث اعتمدت الكثير من الشابات هذه التسريحة خلال عام 2024.

ياسمين صبري بتسريحة ذيل الحصان المنخفضة

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الممثلة ياسمين صبري اشتهرت هذا العام بتسريحة ذيل الحصان المنخفضة والمصقولة بشعرها البني الطويل، ومن أجمل اختياراتها تلك التي اعتمدتها بشعرها المنفوش الكيرلي مع تسريحة ذيل الحصان بالفرق الوسطي للغرة المصقولة، وبدت مع إطلالتها ومكياجها الراقي في غاية الأناقة، وعلى العموم كانت هذه التسريحة الأكثر اعتماداً من ياسمين صبري خلال عام 2024.

نوال الزغبي بتسريحة الكعكة العالية

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الفنانة نوال الزغبي تألقت بالعديد من تسريحات الشعر هذا العام، وكان التنوع والتجدد عنوان اختياراتها، حيث ظهرت في يوم ميلادها بجلسة تصوير لافتة، اعتمدت فيها تسريحة الكعكة العالية العريضة مع الغرة النصفية البف المسرّحة مع الكعكة، هذه التسريحة كانت الأولى لها بهذا الأسلوب العصري والناعم خلال عام 2024.

نجوى كرم بتسريحة الشعر الأشقر المموج

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أما اختيار الفنانة نجوى كرم في أواخر عام 2024؛ فلفت أنظار جمهورها لناحية تسريحات شعرها، واللون الأشقر الفاتح الذي اعتمدته في الآونة الأخيرة، وقد ظهرت في إحدى صورها على إنستغرام بتسريحة الشعر المموج المنسدل على الكتفيْن مع الفرق الوسطي للغرة وخصل الهايلايت الشقراء، ومن الواضح أن هذه التسريحة واللوك الجديد الذي اعتمدته منحها إطلالة عصرية جذابة.

نانسي عجرم بتسريحة الكعكة المنخفضة البف

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تسريحات شعر النجمة نانسي عجرم كان عنوانها البساطة والنعومة خلال عام 2024، ومن أجملها التي لاقت الكثير من الإعجاب تلك التي اعتمدتها في حفل عشاء GALA، حيث اختارت تسريحة الكعكة المنخفضة البف مع الغرة الوسطية المنسدلة على جانبي الوجه.

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أصالة بتسريحة الكعكة العالية العشوائية

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الفنانة أصالة تألقت خلال عام 2024 بالعديد من تسريحات الشعر التي ناسبت حفلاتها الغنائية، إلى جانب أزيائها الأنيقة، ومن أجمل تسريحات شعرها التي تألقت بها تسريحة الكعكة العشوائية التي اختارتها تحديداً في حفلها الغنائي في ألمانيا، حيث اعتمدتها مع الغرة الويفي الوسطية المنسدلة على الوجه وخصلات الشعر مسرّحة بشكل عشوائي.

بلقيس فتحي بتسريحة الشعر الكاريه نصف المرفوع

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الفنانة بلقيس فتحي كانت الأكثر جرأة خلال عام 2024 بتسريحات شعرها، حيث تخلت عن الشعر الطويل واعتمدت قصة الشعر الكاريه القصير مع تسريحة الشعر نصف المرفوع بالغرة المصقولة، هذه التسريحة تألقت بها في مهرجان كان السينمائي 2024، وبدت فيها أكثر شباباً وحيوية.

أنغام بتسريحة ذيل الحصان الويفي

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النجمة أنغام نوّعت خلال هذا العام بتسريحات شعرها بين التسريحات المرفوعة والمنسدلة، ومن أجمل اختياراتها تلك التي اعتمدتها في إحدى حفلاتها الغنائية بشعرها الويفي على طريقة ذيل الحصان العالية مع الغرة الوسطية البف المسرّحة مع الشعر.

نادين نجيم بتسريحة كعكة الستينات

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الممثلة وملكة جمال لبنان السابقة نادين نجيم، تألقت هذا العام بتسريحات شعر عصرية، كان أبرزها في حفل بياف BIAF، حيث اختارت تسريحة كعكة الستينات العالية العشوائية والضخمة مع الغرة الوسطية المنسدلة على جانبي الوجه، ومع فستانها الأنيق ومكياجها الناعم؛ بدت في غاية الرقي والنعومة.

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أسيل عمران بتسريحة الرفعة العالية

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الفنانة أسيل عمران اختتمت عام 2024 بإطلالة لافتة، وذلك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي RED SEA FESTIVAL FILM، حيث اختارت مع إطلالتها تسريحة الرفعة العالية العشوائية مع خصل الغرة والشعر المنسدلة على جانبي الوجه.

حلا الترك بتسريحة الكعكة الضخمة

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كذلك فعلت النجمة حلا الترك، حيث تألقت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 بتسريحة الكعكة الضخمة التي أبرزت جمالها مع خصل الشعر المنسدلة على الوجه، واختارت مع تسريحتها مكياجاً زهرياً لائقاً على فستانها الزهري الناعم، فبدت نجمة شبابية بامتياز.

فاطمة البنوي بتسريحة الشعر المالس

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الفنانة فاطمة البنوي تألقت خلال عام 2024 بالعديد من تسريحات الشعر العصرية والناعمة، وكان أجملها تلك التي اختارتها في إحدى جلسات التصوير بالشعر المالس الأشقر المنسدل على الكتفيْن مع الفرق الوسطي للغرة المصقولة.