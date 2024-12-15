الامارات | أسباب صداع الجانب الواحد من الرأس.. من البسيطة إلى الخطرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الجمعية الألمانية للصداع والصداع النصفي بأن الصداع على جانب واحد من الرأس له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطر.

وأوضحت أن الأسباب البسيطة للصداع على جانب واحد من الرأس تتمثّل فيما يعرف بـ«الصداع العنقودي» الذي يظهر في صورة ألم طاعن خلف العين أو الجبهة أو الصدغ.

وتشمل الأسباب البسيطة أيضاً مشاكل الفك أو الفقرات العنقية.

أما الأسباب الخطرة للصداع على جانب واحد من الرأس، فتتمثل في الصداع النصفي الذي يظهر في صورة نوبات متكررة من الألم النابض، ويمكن أن يستمر ساعات عدة، ويتطلب الراحة في الفراش.

كما تكمن الأسباب الخطرة في الإصابة بنزيف في المخ أو ورم.

وينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الصداع على جانب واحد من الرأس في حالة التعرض لضربة في الرأس أو السقوط على الرأس، أو إذا كان الصداع مصحوباً بأعراض أخرى من قبيل الحساسية تجاه الضوء والدوار والغثيان والقيء ومشاكل الرؤية والسمع واضطرابات الكلام.