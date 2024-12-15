الامارات | وداعاً للإبر.. لقاح على شكل مرهم موضعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر علماء مرهماً يوضع على البشرة كلقاح، ويُعدّ بديلاً للأشخاص الذين يعانون «رهاب» الوخز بالإبر.

وطوّر باحثون من جامعة ستانفورد الأميركية، اللقاح الموضعي، الذي يعتمد على بكتيريا جلدية شائعة تُسمى «Staphylococcus epidermidis»، الذي يمكن تطبيقه على الجلد بدلاً من الحقن التقليدية، وفقاً لبيان رسمي من الجامعة. ويعتمد الابتكار على بروتين «Aap»، الموجود في البكتيريا، الذي يحفّز جهاز المناعة لإنتاج أجسام مضادة فعّالة ضد أمراض، مثل نزلات البرد و«كوفيد-19». ويُتوقع أن يكون اللقاح، أقل كُلفة وأكثر أماناً، مع تقليل الآثار الجانبية مقارنة باللقاحات التقليدية.

. الابتكار الجديد يُعدّ بديلاً للذين يعانون «رهاب» الوخز بالإبر.