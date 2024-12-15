الامارات | ليلة من الزمن الجميل تتذكر صاحب «عيونك تجبر الخاطر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف «مسرح رديم» في مهرجان الظفرة للكتاب 2024، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، أول من أمس، جلسة غنائية احتفت بالمطرب الإماراتي الراحل جابر جاسم، أحياها الفنان قصي المعمري.

وأمام جمهور غفير، استهل المعمري وصلته بتقديم أغنيتي «غزيل فله»، و«عيونك تجبر الخاطر»، إلى جانب عدد من روائع التراث الإماراتي التي مزجت بين الإبداع الفني والحنين إلى زمن الفن الأصيل.

وضمن استراتيجيته في تقدير الروّاد الإماراتيين في مختلف المجالات، وربط الجيل بتراثه وتعريفه برموزه، حرص مركز أبوظبي للغة العربية على تخصيص ليلة في مهرجان الظفرة للكتاب لإحياء فن المطرب جابر جاسم، الذي ولد في عام 1952 في جزيرة دلما، ويُعدّ أحد أعلام الموسيقى في الدولة، إذ أسهم في تطوير الأغنية الإماراتية، مقدماً أعمالاً غنائية امتزجت بكلمات تعبق بالحب والوفاء للوطن وأبنائه، ليظل رمزاً خالداً من رموز الفن الإماراتي حتى بعد رحيله في عام 2001.

ونجح المعمري، الذي بدأ مشواره الفني قبل نحو ستة أعوام، في اصطحاب الحضور في جولة فنية اطلع خلالها على أبرز ما غناه المطرب جابر جاسم، مستذكراً بحرفية كبيرة إسهاماته في المشهد الفني الإماراتي.

وجاء اختيار مركز أبوظبي للغة العربية المعمري لإحياء ذكرى الفنان جابر جاسم، استناداً إلى موهبته الفنية وقدراته اللافتة في مجالي الغناء والعزف، إذ تألق في الأغاني التراثية أولاً، ليتجه بعدها نحو اللون الشعبي الإماراتي، كما أنه برع في أداء الأغنية الوطنية.

. 2001 عام رحيل الفنان جابر جاسم الذي يُعدّ من رموز الأغنية الإماراتية.