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الامارات | إبداعات 30 فناناً بمعرض «مكتبة»

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إبداعات 30 فناناً بمعرض «مكتبة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أول من أمس، فعاليات النسخة الرابعة من المعرض الفني، الذي تنظمه «مكتبة»، التابعة لقطاع الثقافة بدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، في حديقة الوثبة، ويستمر حتى 22 الجاري.

ويشارك في المعرض 30 فناناً يقدمون أعمالاً فنية متنوعة، تشمل: الفن الرقمي واللوحات والأعمال الطينية والكروشيه والحِرف اليدوية والتصوير الفوتوغرافي. ويشمل المعرض مجموعة من الأنشطة التفاعلية المميّزة، مثل: ورش العمل للأطفال والشباب والعائلات، وجلسات سرد القصص، والحِرف اليدوية، ومنطقة ألعاب ترفيهية، إلى جانب مناقشات وفعاليات ثقافية تثري تجربة الزوّار، حيث يسهم في ازدهار المواهب المحلية، وتقديم تجربة فنية متميّزة تناسب جميع الأعمار.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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