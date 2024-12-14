الامارات | الإعلان عن تأسيس «الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تم الإعلان عن تأسيس «الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة»، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بالفنون وتطويرها بمختلف أنواعها، والدور الذي تلعبه في تشكيل هوية المجتمع وتعزيز التواصل والترابط بين أفراده. وتعكس الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات التنوع الفني في الدولة ونسيجها المجتمعي، حيث ستحتفي بالتراث الموسيقي والموروث الفني لدولة الإمارات، بالإضافة إلى الأنماط الموسيقية المعاصرة من جميع أنحاء العالم.

وتقود نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، رئيس مجلس إدارة الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، جهود الأوركسترا في تطوير القطاع الموسيقي في الدولة، ودعم المواهب الواعدة في هذا المجال، وصولاً إلى تعزيز دور الموسيقى والفنون كلغة مشتركة بين مختلف الثقافات والشعوب، وإيصال الفنون والثقافة الإماراتية للعالم.

ويضم مجلس إدارة الأوركسترا الوطنية نخبة من الشخصيات والخبراء في المجالات الثقافية والفنية والأكاديمية هم: سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، والشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وزكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لرئيس الدولة، ومحمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وسميرة مرشد الرميثي أمين عام الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي، وهدى إبراهيم الخميس مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وحمد عبدالله الزعابي مدير عام مكتب المشاريع الوطنية، وعلي عبيد الحفيتي مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وبينغ شياو الرئيس التنفيذي لشركة جي 42، والفنان نصير شمة مؤسس بيت العود العربي وفنان اليونسكو للسلام.

وأكدت نورة الكعبي، أن الإعلان عن تأسيس «الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة» يؤكد الاهتمام الذي توليه قيادة الدولة لتطوير الفنون نظراً لدورها الرائد في إرساء القيم الثقافية والإنسانية، وكونها معياراً للتقدم الحضاري والإنساني، وتعزيز قيم التسامح والتعايش.

وقالت الكعبي: «نسعى من خلال الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى تعزيز ثقافتنا وفنوننا المحلية والتعريف بها، لمد جسور التواصل مع ثقافات العالم الأخرى، خصوصاً أن الأوركسترا ستكون مصدر إلهام ومحركاً فاعلاً ومؤثراً في المجتمعات المحلية والعالمية، نؤكد من خلالها التزامنا بدعم الإبداع والتفوق الفني».

وستقوم الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة بعقد سلسلة من تجارب الأداء للموسيقيين والمغنين الراغبين في الانضمام إلى هذه المبادرة الطموحة، حيث تستهدف التجارب الموسيقيين من جميع الخلفيات الفنية، بالإضافة إلى المواهب من مختلف الأنماط الموسيقية، سواء العربية أو الغربية.

نورة الكعبي:

. الإعلان عن تأسيس الأوركسترا الوطنية يؤكد الاهتمام الذي توليه قيادة الدولة لتطوير الفنون.

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