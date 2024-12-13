ماجدة الرومي في يوم ميلادها.. إطلالات جمالية بلمسات كلاسيكية راقية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:53 صباحاً - صوت الفن الراقي وأيقونة الجمال الكلاسيكي، وواحدة من أعظم الأسماء في عالم الموسيقى العربية، حيث يجتمع في شخصيتها الصوت العذب والأداء المرهف مع الكاريزما الجذابة والذوق الراقي. إنها الفنانة القديرة ماجدة الرومي، أيقونة لا تُنسى، وشمس ساطعة في سماء الموسيقى العربية.

تتميّز بأدائها للأغاني التي تمزج بين الطرب الأصيل والحداثة، ما جعلها تجذب جماهير من مختلف الأجيال. إضافة إلى فنها، تُعرف ماجدة بذوقها الرفيع في الإطلالات التي تعكس الأناقة والاحترام لشخصيتها الفنية والإنسانية، حيث تظهر دائماً بمظهر يتسم بالوقار والأناقة، ما يجعلها نموذجاً راقياً يُحتذى به في الأناقة والجمال.

إطلالات ماجدة الرومي الجمالية، تعكس مزيجاً من الرقي والبساطة؛ إذ تختار صيحات المكياج الخفيف، الذي يبرز ملامحها الطبيعية بأسلوب ناعم ومشرق. غالباً، ما تختار دائماً درجات ألوان طبيعية، مع تركيز بسيط على العيون باستخدام الكحل الأسود، إلى جانب أحمر شفاه بألوان هادئة تتناسب مع شخصيتها الراقية. أما تسريحات شعرها، فهي تتنوع بين الشعر المموج الطبيعي والتسريحات الراقية التي تُظهر أناقتها. تفضل التسريحات التي تمنحها مظهراً مميزاً يتناسب مع مكانتها الفنية، مثل الشينيون الأنيق أو الشعر المنسدل بنعومة، ما يعكس بساطة تعبّر عن شخصيتها الكلاسيكية.

وفي يوم ميلادها، تستعرض "الخليج 365" إطلالات جمالية تألقت بها ماجدة الرومي في العديد من مناسباتها، والتي تبقى مصدر إلهام لمحبي الأناقة والجمال.

ماجدة الرومي في سطور

اشتهرت ماجدة الرومي بصوتها العذب الذي يجمع بين القوة والرقة. ولدت في لبنان في 13 ديسمبر عام 1956، في بلدة كفر شيما بلبنان وأصلها من مدينة صور. والدها الموسيقار الكبير حليم الرومي، الذي كان وراء بروز أسطورة الغناء فيروز، ووالدتها هي ماري لطفي مصرية من مدينة بور سعيد.

بدأت مسيرتها الفنية في السبعينيات بعد ظهورها في برنامج "استديو الفن"، حيث أبهرت الجمهور والنقاد بأدائها المميز. تتميز أغانيها بالعمق الإنساني والرومانسية الراقية، حيث قدمت أعمالاً خالدة مثل "كلمات" و"اعتزلت الغرام" و"أحبك جداً". تعاونت مع كبار الشعراء والملحنين العرب، مثل نزار قباني ومروان خوري، مما ساهم في ترسيخ مكانتها كفنانة استثنائية. شاركت في العديد من المبادرات الإنسانية والوطنية. لطالما دعت من خلال أعمالها إلى الحب والسلام؛ لتصبح سفيرة للقيم الإنسانية عبر صوتها الذي يُلامس القلوب.

ماجدة الرومي ليست مجرد مغنية، بل تُعدّ مدرسة فنية تحمل رسالة خالدة، حيث نجحت في مزج الموسيقى الكلاسيكية بالطابع العربي الأصيل. حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات، ولا تزال تسحر الأجيال الجديدة بأعمالها الموسيقية.

ماجدة الرومي بمكياج نيود وتسريحة شعر ويفي عريض

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الإطلالة الجمالية لماجدة الرومي خلال حفلها في جزيرة السعديات بأبو ظبي يوم 8 فبراير 2024، عكست الأناقة والرقي اللذين يميزان شخصيتها الفنية. ارتدت فستاناً أبيض أنيقاً بأكمام طويلة ومزخرفاً بتفاصيل براقة، مما أضفى لمسة من الفخامة على مظهرها. واعتمدت مكياجاً نيود، ارتكز على إبراز جمال عينيها من خلال تظليل جفونها بألوان خافتة، وتكثيف رموشها بالماسكرا. إلى جانب توحيد لون بشرتها، واعتماد أحمر الشفاه بلون طبيعي، ما زاد من إشراقتها. واختارت تسريحة الويفي بتموجات عريضة منسدلة على كتفيها، مع الفرق الجانبي للغرة العالية المسحوبة إلى الجنب، ما أضاف لمسة من الأنوثة والرقي على إطلالتها الجمالية.

مكياج عيون فضي وتسريحة التموجات العريضة

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خلال حفلها في دبي 2024، تألقت الفنانة ماجدة الرومي بإطلالة راقية وأنيقة، حيث اختارت فستاناً أسود أنيقاً مزيناً بتفاصيل بيضاء ناعمة، ونسقت معه مكياجاً للعيون بتدرجات الظلال الفضية المات على كامل الجفون العلوية، والكحل الأسود على طول منبت الرموش العلوية والسفلية، ما عزز من جمال نظرتها، إلى جانب تكثيف وتطويل رموشها بالماسكرا. وإبراز عظمتي وجنتيها بلمسات خفيفة من البلاشر الوردي، وأحمر الشفاه باللون البني النيود. وعززت جمال لون شعرها الكستنائي، بتسريحة شعر بتموجات عريضة، ما أضاف لمسة من الحيوية والأنوثة على إطلالتها.

مكياج سموكي ناعم وتسريحة شعر مموجة

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في إطلالة أنيقة وكلاسيكية، تألقت الفنانة ماجدة الرومي بمكياج سموكي، أبرز جمالها بأسلوب ناعم وجذاب، حيث ارتكز على توحيد لون البشرة، وتطبيق ظلال العيون بتدرجات الوردي على طول الجفون الثابتة، وتظليل الجفون المتحركة بظلال متدرج بألوان رمادية، مع تحديد العينين برسم خط من الكحل الأسود الرفيع على طول منبت الرموش العلوية والسفلية، إلى جانب تكثيف الرموش بضربات خفيفة من الماسكرا. وبرزت وجنتاها ببلاشر وردي خافت، مع اعتماد أحمر الشفاه المشمشي. أما شعرها، فقد زينته بتسريحة كلاسيكية، بأسلوب مموج مع الفرق الوسطي للغرة البف المنسدلة على طول شعرها.

مكياج عيون ترابي وتسريحة شعر منسدلة

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في إطلالة شبابية، تجمع بين الأناقة والعصرية في آنٍ معاً، تألقت الفنانة القديرة ماجدة الرومي، بالجينز وجاكيت بليزر أزرق اللون، ونسقت معه مكياجاً للعيون دخانياً، من خلال تظليل الجفون العلوية بتدرجات الألوان الترابية، إلى جانب تكثيف وتطويل رموشها بالماسكرا، ومكياج البشرة الندية، مع القليل من أحمر الخدود الوردي، وأحمر الشفاه النيود. وأكملت إطلالتها الكاجوال بتسريحة شعر ناعمة منسدلة على الأكتاف، مع اعتماد الفرق الجانبي للغرة.

مكياج مشرق وتسريحة نصف مرفوعة

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في فيديو كليب أغنيتها "بعدني بقلبك"، تألقت الفنانة القديرة ماجدة الرومي بإطلالة كلاسيكية ساحرة تمزج بين البساطة والرقي، حيث اعتمدت مكياجاً ناعماً ومشرقاً، يبرز ملامحها الجذابة. ارتكز المكياج على عيون محددة بظلال مشرقة بألوان وردية على طول الجفون العلوية، تبرز إشراقة عينيها، مع لمسات خفيفة من الظلال الوردية الفاتحة والمضيئة على طول خط الجفون المتحركة، وتكثيف رموشها بالماسكرا. إلى جانب إبراز وجنتيها بأحمر الخدود الوردي، وأحمر الشفاه الوردي الدافئ الذي أضاف إلى إطلالتها لمسة من الرومانسية.

أما تسريحة شعرها، فاعتمدتها بأسلوب نصف مرفوع، من خلال رفع الغرة الأمامية إلى الخلف بأسلوب البف، وإسدال خصلات شعرها على كتفيها بتموجات ناعمة، ما عزز من جمال وجهها وأضفى مظهراً أنيقاً يتماشى مع أجواء الكليب الراقية.

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مكياج الكحل الأسود وتسريحة شعر ويفي

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في موسم جدة، تلألأت ماجدة الرومي وخطفت الأنظار بإطلالتها الراقية التي طغت عليها اللمسات الأنثوية؛ حيث تألّقت بفستان أنيق باللون الأزرق الفاتح، ونسّقت معه مكياج عيون سموكي ناعماً باللون البني، دمجت فيه ظلال العيون بدرجات البني الهادئ على الجفن العلوي وزاوية العين الخارجية، إلى جانب تحديد عينيها برسم خط من الكحل الأسود على طول منبت الرموش العلوية، وسحبه إلى زاوية نهاية العين الخارجية، وتكثيف رموشها بالماسكرا. أما أحمر الشفاه؛ فتم اعتماده باللون النيود الطبيعي. فيما جاء مكياج البشرة ناعماً ومصقولاً بنغمات وردية مشرقة. في المقابل، اختارت تسريحة شعر الويفي بتموجات عريضة، منسدلة على الأكتاف، مع الغرة الجانبية.