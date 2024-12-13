الامارات | يحاول افتراس أحدهم!!.. أسد بين المدعوين لحفل زفاف ليبي "فيديو"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاش المدعوون إلى أحد حفلات الزواج في ليبيا، لحظات رعب حقيقية، بعدما هجم عليهم أسد هائج، جلبه صاحبه معه، قبل أن يفقد السيطرة عليه ويهرب منه.

ووفق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، التقطه أحد الحاضرين، بدأت القصة عندما دخل الأسد مع راعيه إلى قاعة أفراح بالعاصمة طرابلس، لكن يبدو أنّه غير معتاد على أن يحاط بالناس، فهاج وحاول الإفلات من صاحبه الذي كان يمسكه بحبل، لكن الأخير قاوم وحاول الإمساك جيدا به، كما قام بضربه على رأسه وغرسه إلى الأسفل لتشتيت انتباهه وتهدئته، لكنه لم يستطع السيطرة عليه.

وكان الأسد أقوى وتمكن من الفرار ومهاجمة مجموعة من الأشخاص كانت تجلس على الطاولة المجاورة له، في مشهد أثار هلعا وقلب المكان رأسا على عقب.

وتوضح اللقطات بعض المدعويين إلى حفل الزفاف وهم يهربون خشية تعرضهم للأذى من طرف الأسد الهائج، الذي فر هاربا إلى الخارج، بعد أن ترك بعضهم طريحي الأرض.

و أثارت هذه المشاهد، تفاعل الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف البعض ظاهرة التجوّل بالحيوانات المفترسة في المناطق العامة على أنّه " استهتار بأرواح الناس واستعراض للقوّة"، واعتبروا أنّها تعبّر عن حالة الفوضى في البلاد، فيما طالب آخرون بضرورة إطلاق حملة لمصادرة هذه الحيوانات من مالكيها و وضعها في الأماكن المخصّصة لها.

وفي الفترة الأخيرة، تكرّر ظهور الحيوانات المفترسة في الأماكن العامة، وتسبّبت في حوادث قتل، كان آخرها إقدام نمر على افتراس طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، عندما كان يتجوّل في مزرعة والده بمدينة أجدابيا شرق البلاد، ما أدّى إلى وفاته.