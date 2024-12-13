الامارات | اتهام زوجين ببيع ابنتهما



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت السلطات في إسبانيا اتهامات إلى زوجين ببيع ابنتهما (14 عاما) إلى رجل (22 عاما) مقابل 5 آلاف يورو (5200 دولار) قبل نحو ثلاثة أعوام مضت، وفقا لما أفادت تقارير وسائل إعلام محلية، أمس.

وتمكنت الفتاة من الفرار، وتم اعتقال والديها اللذين ذهبا إلى قسم الشرطة في كاديز في جنوب غربي البلاد للإبلاغ عن فقدانها، جنبا إلى جنب مع الرجل، وفقا لصحيفة "لا فامجارديا" ووسائل إعلام محلية.

وجرى الاعتقال في أوائل ديسمبر الجاري، وفقا لما أفادت وسائل الإعلام.

وقالت الفتاة التي تقدمت بشكوى للشرطة، إنها خضعت لاعتداءات نفسية وجسدية وجنسية، وعاشت مع الرجل في مركبة فان لتوصيل الطلبات وأُجبرت على جمع الخردة المعدنية من أجل جني المال، وفقا للتقارير.

وأبلغت الشرطة أيضا أنها تعرضت لانتهاكات جنسية من قبل رجل آخر عندما كان عمرها 12 عاما، ويبدو أنه تم تنسيق ذلك من قبل والدها.

وتم احتجاز الأب بينما تم إطلاق سراح الأم والرجل الذي أجبرت الفتاة على الزواج منه في عام 2021 تحت المراقبة.

وذكرت التقارير أن الأشخاص الثلاثة متهمون بالاتجار بالبشر والعنف الجنسي وإساءة معاملة الأطفال. وفي حالة إدانتهم، قد يواجهون أحكاما بالسجن لفترات طويلة.