فوائد مذهلة لزيت بذور المشمش.. «علاج لأمراض الجسم»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

زيت بذور المشمش يحتوي على العديد من الفوائد، لما به من فيتامينات ومعادن مهمة يحتاجها الجسم، وبه قيمة غذائية عالية، كما أنه يحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية التي تقدم فوائد كثيرة لصحة الإنسان، ويحمي من فرص الإصابة بالأمراض ويزيد المناعة، ويتم استخدام هذه البذور في مجال المستحضرات التجميلية، أو بعض العلاجات الدوائية.

فوائد زيت بذور المشمش

يستخدم زيت بذور المشمش لعلاج العديد من أعضاء الجسم، مثل البشرة والشعر والدماغ والقلب والمعدة، وله العديد من الفوائد بسبب الأحماض الأمينية التي يحتوي عليها، وأوضح الدكتور عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، خلال حديثه لـ«الوطن»، فوائده التي تتمثل في التالي:

يحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية والأوميجا 3 المفيدة للجسم.

يساهم في علاج العديد من الأمراض الجلدية.

- يعمل على انخفاض مستويات الكوليسترول بالدم.

- يقلل زيت بذور المشمش أعراض الاكتئاب والقلق، وذلك بعد استنشاقه.

- يحتوي زيت بذور المشمش على فيتامين هـ، والذي يمتاز بخصائصه المضادة للأكسدة.

- يعرف زيت بذور المشمش بقدرته المضادة للميكروبات.

فوائد زيت بذور المشمش للبشرة

أوضحت الدكتورة إيمان سند، أخصائي الأمراض الجلدية، خلال حديثها لـ«الوطن »، أن زيت بذور المشمش يعمل على الترطيب العميق للبشرة، ويعزز إنتاج الكولاجين بها، ويقلل تصبغات الجلد، بالإضاقة إلى أنه يعمل على زيادة الرطوبة في البشرة ومنع الجفاف.

محاذير تناول بذور المشمش

ونوه «ناجي» بأنه من الزيوت التي يسمح بتناولها أو دهنها موضعيًا خاصةً أنه يشتهر بأنه يؤخذ عن طريق الفم، لذلك فإن الجرعة المناسبة المُتناولة من بذور المشمش هي حوالي ملعقة أو ملعقتين حتى لا يكون الأمر خطيرًا، لأن هناك بعض الأجسام التي يزداد بها مهيجات الحساسية تجاه مكونات زيت بذور المشمش.

وهناك عدة عوامل حول الجرعة الآمنة والمناسبة من هذه البذور، تتمثل في التالي: