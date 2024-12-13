الامارات | العرض الموسيقي العالمي «ELF».. على مسرح الاتحاد أرينا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف وجهة الاتحاد أرينا- جزيرة ياس، يومَي غدٍ وبعد غدٍ، المسرحية الموسيقية العالمية (ELF).

وحققت المسرحية، المستوحاة من الفيلم الكوميدي الشهير الذي يحمل الاسم نفسه، نجاحاً باهراً في جولاتها، إضافة إلى تسجيل أرقام قياسية جديدة خلال موسمين على مسرح دومينيون في ويست إند.

ويشارك في المسرحية مجموعة كبيرة من النجوم، بمن فيهم جوردان كونواي، أحد المواهب الكوميدية الصاعدة في المملكة المتحدة، حيث يقوم بدور الـELF، الذي قام بأدائه في الفيلم الممثل الشهير ويل فيريل. وشارك جوردان في مجموعة من الأعمال الشهيرة، بما فيها دور تشارلي شابلن في المسرحية الكوميدية الشهيرة «لوريل وشابلن - العداوة» التي عُرضت في لندن ولوس أنجلوس، ودور بيتر بان في مسرحية «بيتر بان»، التي شارك فيها أيضاً الفنان بوي جورج، وعُرضت في ريزورتس وورلد أرينا في عيد الميلاد الماضي.

ويقدم هذا الحدث بالتعاون بين دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي وميرال، الشركة الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، وشركة ثيوري إلفن للترفيه.