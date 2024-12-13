الامارات | مهرجان السيف في خور دبي.. شجرة احتفالية بارتفاع 39 متراً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد وجهة السيف، الوجهة البحرية النابضة بالحياة التي تجمع بين الماضي والحاضر، لإبهار الزوار بموسم الشتاء الأكبر من نوعه، حيث يقدم مهرجان السيف في خور دبي مزيجاً من التجارب والأنشطة التي تناسب جميع الأعمار، مع أجواء احتفالية تمتد من السادس من ديسمبر الجاري إلى 19 يناير المقبل.

وتتوسط الفعاليات شجرة احتفالية يبلغ ارتفاعها 39 متراً، وهي من بين الأطول في المنطقة، ومزيّنة بكرات وزخارف تقليدية، يمكن للزوّار رؤيتها من جميع أنحاء خور دبي، وفي ظلّ هذه الأجواء الاحتفالية يحظى الزوّار بفرصة مقابلة «سانتا كلوز» وأقزامه، وكتابة الرسائل، وإعداد الأعمال الفنية لإرسالها إلى القطب الشمالي، فضلاً عن الاستمتاع بعروض مسرحية وأنشطة مخصّصة للأطفال احتفاءً بموسم الشتاء.

وتعود أضواء دبي إلى السيف هذا العام لتزين الوجهة بأكملها بمسافة 1.8 كيلومتر، وتحوّلها إلى أرض عجائب مضيئة، تحتفي بإرث دبي الثقافي وتراثها العريق، حيث زينة هذا العام مستوحاة من التقاليد الإماراتية الأصيلة للغوص بحثاً عن اللؤلؤ، وسيحظى زوار السيف بفرصة استكشاف مجسم ضوئي مذهل، يبلغ طوله 18 متراً، يجسّد شِباك الصيد التقليدية المزينة بكائنات بحرية مضيئة.