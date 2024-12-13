الامارات | مرسيدس تصنع سيارة كهربائية خصيصاً للبابا فرنسيس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبل وقت قليل من عيد ميلاده الـ88 عاماً، حصل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، على سيارة كهربائية جديدة، صنعتها له خصيصاً شركة «مرسيدس بنز»، لتصبح أول مرة يقود فيها بابا الفاتيكان سيارة لا تصدر أي انبعاثات كربونية.

وقد اعتاد باباوات الفاتيكان ركوب سيارات تصنع خصيصاً لهم على مدى نحو 100 عام، لكن البابا فرنسيس أصبح الآن أحد أوائل رؤساء الدول الذين يتحولون عن السيارات التقليدية، التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، ويركبون سيارة كهربائية.

وعادة ما يستقل البابا فرنسيس السيارة ليقوم بجولة عبر ساحة القديس بطرس، مرة واحدة في الأسبوع، للسماح للجمهور بإلقاء نظرة عليه.

وتعد سيارة البابا الكهربائية الجديدة بالكامل تطويراً للسيارة مرسيدس «جي 580 جي كلاس» المخصصة للطرق الوعرة، بفضل ناقل الحركة المصمم خصيصاً لها، ويمكنها أيضاً السفر مسافات أطول بسرعة بطيئة.

ويجلس البابا في الجزء الخلفي من منطقة التحميل على كرسي مرتفع يمكن تدويره، ما يمكّنه من الدوران في أي اتجاه، والتلويح للجمهور، كما يوجد في السيارة سقف لاستخدامه في حالة سوء الأحوال الجوية.

واللون الأساسي للسيارة هو الأبيض اللؤلؤي البابوي، والأرضية حمراء كاردينال، إضافة إلى ذلك تم تطوير مدخل مدعوم ليلائم البابا فرنسيس الطاعن في السن، الذي يستخدم الآن كرسياً متحركاً في جميع لقاءاته تقريباً، بسبب مشكلات صحية.

ورغم عدم إعلان «مرسيدس» والفاتيكان عن سعر السيارة الجديدة، فإنها لن تكون رخيصة (ربما يصل سعرها إلى نحو 150 ألف دولار أو أكثر).