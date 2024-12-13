الامارات | «دبي للإعلام» تحتفي بـ «شتا حتا» ببرامج مشوقة ومبتكرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن تغطيتها ومشاركتها في الدورة الثانية من مهرجان «شتا حتا»، التي ينظمها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا، ابتداء من اليوم وحتى 12 يناير المقبل. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص المؤسسة على متابعة جميع الفعاليات والأحداث التي تشهدها إمارة دبي، والتزامها بتقديم تغطية إعلامية متكاملة تُعزز مكانة الإمارة على خريطة السياحة العالمية، باعتبارها وجهة مميزة ومكاناً مفضلاً للعيش والترفيه والعمل. وقد أعدت قناة «سما دبي» باقة مميزة من البرامج الثقافية والترفيهية، تهدف إلى إبراز جماليات مدينة حتا، واستكشاف تفاصيلها وإمكاناتها التاريخية والطبيعية والثقافية، والتعريف بتراثها الغني وما تمتاز به من عادات وتقاليد، وما تزخر به من معالم سياحية وجبلية آسرة تجتذب الزوار من محبي الطبيعة والمغامرة من حول العالم، وهو ما ينسجم مع توجيهات حكومة دبي الرامية إلى تعزيز مكانة منطقة حتا بما يتناسب مع قيمتها التاريخية وما تحتويه من مواقع تاريخية وأثرية، كونها من أبرز الوجهات السياحية في الإمارة.

نبض المجتمع المحلي

وأكدت حمدة البساطة، مديرة قناة «سما دبي»، حرص مؤسسة دبي للإعلام على مواكبة نبض المجتمع المحلي، ونقل تفاصيل حياته اليومية إلى المشاهد، من خلال تغطية جميع الفعاليات والأحداث الرئيسة التي تشهدها دبي. وقالت: «تسعى قناة (سما دبي) عبر ما تقدمه من برامج ومحتوى إعلامي تفاعلي إلى تسليط الضوء على المميزات الفريدة لمنطقة حتا، بما في ذلك الخيارات والتجارب الاستثنائية، والمرافق السياحية المتنوعة والأنشطة الترفيهية، ما يُبرز دور الإعلام في إبراز تفرد المنطقة وتطورها كوجهة صديقة للبيئة، والترويج لكنوزها الثقافية والتاريخية والطبيعية، فضلاً عن تشجيع الزوار على الاستمتاع بمناظرها الخلابة ومقوماتها السياحية». وأضافت أن مهرجان «شتا حتا» يمثل تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تحويل منطقة حتا إلى واحدة من أبرز الوجهات السياحية الشتوية وأكثرها جاذبية.

«المندوس – حتا»

وبالتزامن مع فعاليات المهرجان، سيتابع مشاهدو القناة برنامج «المندوس – حتا»، الذي سيطل بحلقات خاصة مليئة بالحماس والتشويق، يقدمها الإعلامي عبدالله إسماعيل من قلب طبيعة حتا الساحرة. ويتيح البرنامج للجمهور فرصة المشاركة في مسابقات البرنامج التي تُعرض يومي السبت والأحد من كل أسبوع، والاستمتاع بأجوائه الاحتفالية المشوقة، كما يستضيف برنامج «مساء دبي – حتا» الذي يقدمه كل من ميثاء إبراهيم، وسماح العبار، وديالا علي، ووليد المرزوقي، وعبدالله الغامدي، مجموعة واسعة من الضيوف المميزين. ويرصد عبر فقراته وتقاريره المتنوعة أبرز الأحداث والفعاليات التي تشهدها منطقة حتا، مقدماً من خلالها دليلاً شاملاً لأنشطة المهرجان. وضمن مجموعة البرامج الخاصة بالمهرجان، تعرض «سما دبي» برنامج «بشارة حتا»، الذي يُبث على الهواء مباشرة من الاستوديو الخاص به في منطقة حتا، ليعكس روح التراث المحلي من خلال مجموعة متنوعة من المسابقات التراثية. وخلال حلقات البرنامج، الذي سيقدمه أحمد عبدالله وميثاء محمد، سيتم اختيار اثنين من الحضور للتنافس في الإجابة عن خمسة أسئلة، ومن يحصل على أكبر قدر من النقاط يكون هو الفائز بالمسابقة.

«بنشدك في حتا»

في المقابل، سيلتقي أحمد الكتبي، عبر برنامج «بنشدك في حتا»، مع زوار حتا، ليرصد في أجواء مليئة بالمتعة والمرح انطباعاتهم حول المنطقة، وأبرز الأماكن التي قضوا فيها أوقاتهم، كما سيختبر البرنامج ما يمتلكه الزوار من معلومات عامة عن المنطقة. وفي إطار مواكبة المهرجان، أفردت القناة مساحة خاصة للأطفال من خلال برنامج «أبطال حتا»، الذي يقدمه خالد الحمادي في أجواء ترفيهية وتعليمية ممتعة. ويوفر البرنامج للأطفال فرصة المشاركة في تحديات وألعاب مختلفة، تختبر مهاراتهم الذهنية والبدنية.