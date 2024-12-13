الامارات | «2025» سيكون من أكثر 3 أعوام حرارة حتى الآن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مكتب الأرصاد الجوية البريطاني إن العام المقبل سيكون ضمن الأعوام الأكثر حرارة في العالم، بعدما تجاوزت درجة الحرارة عتبة الاحتباس الحراري، وهي 1.5 درجة مئوية، خلال عام 2024، للمرة الأولى.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن مكتب الأرصاد الجوية يرجح أن يكون العام المقبل من ضمن أكثر ثلاثة أعوام حرارة حتى الآن، مع تسجيل متوسط درجات الحرارة بنحو 1.4 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

ومن المتوقع أن يكون هذا العام الأكثر حرارة حتى الآن، ومن المتوقع بصورة كبيرة أن تتجاوز درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، للمرة الأولى.

وهذا يعني أن العام الجاري سيتجاوز 1.45 درجة مئوية التي تم تسجيلها خلال عام 2023.