الامارات | الأطفال يعيشون حياة أقصر بسبب «الوجبات السريعة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، البروفيسور كريس ويتي، في تقريره السنوي، إن «الصحارى الغذائية» في المدن، إلى جانب إعلانات الوجبات السريعة، يتسببان في عيش الأطفال حياة «أقصر وغير صحية».

وحثت دراسة ويتي الحكومة وصناع السياسات المحليين على التصدي للأسباب الجذرية للغذاء غير الصحي في مدن إنجلترا، بما في ذلك التوافر المرتفع للأغذية الغنية بالدهون والسكر والملح، وحقيقة أن الطعام الصحي، حسب السعرات الحرارية، «يكاد يكون أغلى مرتين من الطعام غير الصحي»، ما يجعل الأسر الفقيرة أكثر تأثراً.

وجاء في التقرير أنه من الأقل احتمالاً أن يكون أمام الأطفال والأسر، في المناطق الواقعة بوسط المدن، فرصة للحصول على خيارات غذائية صحية بكلفة ميسرة في المحال والمطاعم المحلية و«يتعرضون بشكل غير متناسب لإعلانات الطعام غير الصحي».