الامارات | «مهرجان دبي للتسوق» في دورته الـ 30.. أضخم جدول فعاليات في تاريخه

شكرا لقرائتكم خبر عن «مهرجان دبي للتسوق» في دورته الـ 30.. أضخم جدول فعاليات في تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت الدورة الـ30 من مهرجان دبي للتسوق الأسبوع الماضي، لتشهد معها المدينة أكبر احتفالية في تاريخ المهرجان، في ظل وجود أجندة فعاليات مملوءة بالتجارب المميّزة المناسبة للجميع يومياً، وفي جميع أنحاء المدينة على مدار 38 يوماً.

وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مهرجان دبي للتسوق، الذي يَعِد العائلات والأصدقاء بتجربة لا مثيل لها، مع مجموعة رائعة من العروض الترفيهية الحية، وعروض الألعاب النارية المجانية يومياً، إلى جانب عروض طائرات «الدرون» مرتين يومياً، وتجارب التسوق في الهواء الطلق، مثل: «e& ام او تي بي»، و«كانتين X»، و«حتا × مهرجان دبي للتسوق». فيما تشمل الفعاليات الجديدة مفاهيم مبتكرة، مثل: «ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول»، و«مجموعة المرموم: ذا انكومون × مهرجان دبي للتسوق، واوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق». كما تتضمن الفعاليات احتفالات العام الجديد المبهجة، إضافة إلى الأنشطة الاحتفالية الرائعة.

ويمثّل المهرجان هذا الموسم أفضل أوقات التسوق في دبي بمشاركة أكثر من 1000 علامة تجارية محلية وعالمية، إلى جانب فرص مذهلة للفوز بجوائز كبرى، وخيارات الهدايا المميّزة لموسم الأعياد. ويقدم المهرجان العروض الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة، حيث تتضمن أجندته 35 حفلاً موسيقياً وفعالية ترفيهية بمشاركة ألمع النجوم، وأكثر من 30 فعالية ترويجية، و25 تجربة مملوءة بالتشويق من عالم الرياضة والسيارات، و19 تجهيزاً فنياً غامراً، و12 تجربة فريدة، و10 تجارب استثنائية لتناول الطعام، كل ذلك بطابع احتفالي خاص احتفاءً بالذكرى الـ30.

وهنا عرض لعدد من التجارب الاستثنائية التي تم تصميمها من أجل الدورة الـ30 الأفضل من مهرجان دبي للتسوق، فعلى مدار 38 يوماً حافلاً، سيشهد المهرجان المزيد من الاحتفالات، والحفلات الموسيقية لألمع النجوم، والفعاليات المذهلة، ولتسهيل استكشاف الزوّار لهذه التجارب الممتعة، تم إطلاق الخريطة الرقمية الجديدة لمهرجان دبي للتسوق، التي تم تصميمها لتكون دليلاً إلكترونياً لاستكشاف جميع التجارب، والفعاليات المميّزة المفضلة، والإضافات الجديدة المذهلة المنتشرة في جميع أنحاء المدينة.

ويُقام مهرجان دبي للتسوق 2024 بدعم الرعاة الرئيسين: Visa وبنك دبي الإسلامي، والشركاء الاستراتيجيين، مثل: مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، و&e، وماجد الفطيم (سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.

عروض الألعاب النارية

يعود هذا الموسم من مهرجان دبي للتسوق بأكبر مجموعة من عروض الألعاب النارية، حيث تضاء سماء دبي يومياً عند الساعة التاسعة مساء بعروض الألعاب النارية المقدمة من مجموعة الزرعوني في دبي فستيفال سيتي مول. أما في حتا، فستتاح الفرصة لعشاق الطبيعة للاستمتاع بالألعاب النارية الخلابة أيام الجمعة والسبت خلال فترة المهرجان عند الساعة الثامنة مساء.

عروض طائرات «الدرون»

تعود عروض طائرات «الدرون» المقدمة من شركة الإمارات للبترول بشكل أكبر وأكثر تشويقاً من الدورات السابقة، وتقام هذه العروض المذهلة في جزيرة بلوواترز وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، حيث ستبهر 1000 طائرة «درون» الجماهير مرتين يومياً عند الساعة الثامنة مساء والـ10 مساء، لتروي قصتين تسلطان الضوء على إرث دبي ومستقبلها من خلال ترفيه يعتمد على التكنولوجيا الحديثة. ويستمر العرض الأول حتى 26 ديسمبر، وسيضم عرضاً فريداً من نوعه، متطور تقنياً يقام اليوم الجمعة. ولأول مرة في تاريخ المهرجان، سيتم تقديم عرض مدهش لطائرات «الدرون» المدمجة بالألعاب النارية (Pyro Drones)، حيث ستُطلق 150 طائرة «درون» عروضاً مذهلة مرتين عند الساعة الثامنة والساعة 10 من مساء اليوم، مع عرض القفز بالمظلات المميّز، فيما يُقام العرض التالي في الـ11 من يناير.

أضواء دبي

تعود أضواء دبي بدورة جديدة مميّزة، حيث تتحول المواقع الأيقونية في المدينة إلى لوحات فنية بديعة، تحتفي بالعناصر الخمسة، وهي: الماء، والهواء، والنار، والطاقة، والتواصل، التي تضيء كلاً من جزيرة بلوواترز، ونخيل مول، وبالم ويست بيتش، والسيف، وحي دبي للتصميم، والمرموم، وسيتي ووك، وحتا. ويوفر كل عرض فرصة فريدة للزوّار لاستكشاف هذه المواقع، والتواصل، ومشاركة لحظات لا تُنسى.

ليالي المهرجان في فستيفال سيتي

تحولت الساحة الخارجية لدبي فستيفال سيتي مول، فستيفال باي، إلى وجهة استثنائية لفعاليات «ليالي المهرجان»، برعاية «طلبات»، وستتمكن العائلات من الاستمتاع بعروض ساحرة، وأنشطة ترفيهية تفاعلية، وعروض الألعاب النارية اليومية، بجانب عرضين يومياً لـ«تخيل» عند الساعة 6:30 مساء و9:15 مساء (ما عدا أيام الأحد). أما خلال عطلات نهاية الأسبوع، فتمتد الاحتفالات حتى منتصف الليل، مع حفلات مجانية حية في تمام الساعة 9:30 مساء مع حجز المقاعد عبر تطبيق (Blue). وتشمل قائمة الفنانات والفنانين المشاركين: ديانا حداد غداً السبت، ويارا مينا في 21 ديسمبر، وهمس فكري في الرابع من يناير 2025، وإبراهيم السلطان في 11 يناير 2025. إضافة إلى ذلك، سيُقام عرض خاص، احتفالاً بالسنة الجديدة للفنان محمود العسيلي في 31 ديسمبر.

«إكس فاكتور»

لأول مرة على الإطلاق، سيتمكن زوّار مهرجان دبي للتسوق من حضور برنامج «إكس فاكتور» الشهير عالمياً مباشرة كل يوم أحد ضمن فعاليات ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول، الذي يقام بالتعاون مع تلفزيون دبي ومهرجان دبي للتسوق، حيث سيختار أعضاء لجنة التحكيم الثلاثة، وهم: راغب علامة، ورحمة رياض، وفايز السعيد، النجم الجديد أو الفرقة الموسيقية القادمة.

«حتا × مهرجان دبي للتسوق»

تعود فعالية «حتا × مهرجان دبي للتسوق» لتقدم أفضل الاحتفالات حتى الخامس من يناير 2025، حيث توفر مزيجاً من الترفيه في الهواء الطلق، وأجواء هادئة للاسترخاء، وعروض إضاءة، وخيارات متنوعة لتناول الطعام، مثل: «هوم بيكري»، و«جوت برجر»، و«أدرينا». ويمكن للزوّار أيضاً الاستمتاع بعروض الألعاب النارية المذهلة أيام الجمعة والسبت خلال فترة المهرجان عند الساعة الثامنة مساء، إضافة إلى المشاركة في تجارب قيادة حصرية من «نيسان».

«المرموم كوليكتف»

من 20 ديسمبر الجاري إلى 12 يناير 2025، ستتحول فعالية «المرموم كوليكتف: ذا انكومون x مهرجان دبي للتسوق» في المرموم إلى واحة صحراوية ساحرة تجمع بين الإبداع والطبيعة والتجارب التي لا تُنسى. فمن الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة الـ12 منتصف الليل، سيكون بإمكان الزوّار التجول بين المجسمات والديكورات الضوئية المذهلة، والاسترخاء بجانب المواقد المريحة، والاستمتاع بجاذبية العروض المخصصة للعائلات، مثل: ألعاب الفيديو، ومنطقة لعب الأطفال، والمتاهة المشوقة. وستشمل عطلات نهاية الأسبوع عروض سينما خارجية ليلاً، وحفلات موسيقية حية.

«أوتو سيزون»

يأتي «أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق» ليضيف الحماسة مع مجموعة رائعة من الفعاليات التي تحتفي بكل ما يتعلق بالسيارات في الفترة من 1 إلى 12 يناير 2025. وستعرض أحدث الابتكارات وأرقى الحِرف اليدوية في مجال السيارات المتطورة، والمسابقات الممتعة، واللقاءات الحماسية، والاستعراضات التي لا تُنسى، والفعاليات الفريدة في مختلف أنحاء المدينة. كما يمكن لعشاق السيارات مشاهدة عروض السيارات في دبي هيلز مول، والميدان، وعرض السيارات في مردف. كما يمكنهم الاستمتاع بمسابقات تفاعلية في فعالية «سباق الـ24 ساعة × اوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق»، وتجارب «دريفت» فريدة في «ذا درفت هوم»، والتواصل مع محبي السيارات في «كارز آند كوكيز». و«بلوك 92»، و«بايكرز كافيه».

«كانتينX»

تعود الدورة الثانية المرتقبة من «كانتينX» من 13 إلى 31 ديسمبر في حديقة مشرف، مع 24 من أفضل أكشاك الطعام في دبي موزعة على أربع مناطق مميّزة. ويفتح المهرجان المجاني في الهواء الطلق أبوابه يومياً من الساعة الرابعة عصراً إلى الـ12 منتصف الليل من الأحد إلى الخميس، وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل يومي الجمعة والسبت. ويوفر المهرجان أجواء مفعمة بالحيوية مع عروض الدي جي، والحفلات الموسيقية الحية لفنانين موهوبين يقدمون موسيقى ملحمية وأجواء لا تُنسى. ولإضافة المزيد من المرح، ستظهر لأول مرة ست شخصيات جديدة ورائعة، هي: «تويرلو»، و«بونزي»، و«بيزاني»، و«ماتشو»، و«سكوبي»، و«مالو»، ليرشدوا الزوّار إلى مناطق الحدث الممتعة، ويصنعوا لحظات لا تُنسى في كل ركن، ما يجعلها مثالية لقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء والعائلة.

رحلة فنون طهي

يعود سوق «e& إم أو تي بي» في دورته الـ12 إلى قلب حي دبي للتصميم من الرابع إلى الـ12 من يناير 2025، حيث يبدأ من الساعة الرابعة عصراً من الإثنين إلى الخميس، ومن الساعة الـ12 ظهراً يومي السبت والأحد. وتمثّل الدورة المجانية لهذا العام احتفالاً بثقافة الجيل زد، حيث تضم مجموعة متنوعة من أكثر من 50 علامة تجارية جديدة محلية ودولية للبيع بالتجزئة، ورحلة فنون طهي مميّزة مع «طلبات»، و25 مفهوماً جديداً مبتكراً في مجال الطعام، إلى جانب عروض موسيقية حية كل ساعة وأخرى مرئية، إضافة إلى فعاليات حصرية تقدمها علامات تجارية مرموقة.

العبوا واربحوا كالمحترفين

يستضيف كل من سيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة تجربة لعب تفاعلية تحت شعار «العبوا واربحوا كالمحترفين»، تشمل مناطق ترفيهية وألعاباً تفاعلية وجوائز فورية. وتقام الفعالية في سيتي سنتر مردف من السابع إلى الـ17 من ديسمبر، وفي سيتي سنتر ديرة من 19 ديسمبر إلى الخامس من يناير 2025. ويمكن لأعضاء برنامج SHARE المشاركة عند إنفاق 200 درهم (باستثناء إيصالات كارفور) عبر إبراز إيصالات الشراء، وتشمل الجوائز اليومية: الهواتف الذكية، وأجهزة التلفزيون الذكية، وبطاقات الهدايا، وغيرها.

«سول دي إكس بي»

يقدم مهرجان «سول دي إكس بي» للثقافة المعاصرة، الذي يُقام ابتداء من اليوم في حي دبي للتصميم، تجربة استثنائية من خلال تقديم مسرح إضافي، وتمديد أوقات العروض لتصبح من الساعة الثالثة عصراً إلى الثانية بعد منتصف الليل، إلى جانب استضافة مجموعة متنوعة من الفنانين الذين يمثّلون أنماطاً موسيقية واسعة.

السحوبات الكبرى

سيتم اختيار فائز يومياً لربح جوائز قيّمة، بما في ذلك سيارات نيسان جديدة تماماً ومبلغ 100 ألف درهم نقداً، وذلك عند شراء بطاقة سحب بقيمة 100 درهم حتى 12 يناير 2025. إضافة إلى ذلك، سيشارك حاملو التذاكر في سحب أسبوعي للفوز بالجائزة الكبرى، وهي سيارة نيسان باترول جديدة.. علماً بأن البطاقات تتوافر في محطات «إينوك»، ومتاجر «زووم»، و«القرية العالمية»، وعدد من الأكشاك في جميع أنحاء المدينة.

الشتاء في «مدينة إكسبو»

عالم سحري في مصنع ألعاب سانتا بساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي، الذي يستمر حتى 31 من ديسمبر 2024، وذلك من الساعة الثانية ظهراً إلى 10 مساء. ويمكن الانضمام إلى السيدة كلوز في فرز قائمة المشاغبين والطيبين، وتزيين الكعك اللذيذ، وصنع مشغولات الحِرف اليدوية الاحتفالية.. علماً بأنه يمكن شراء التذاكر عبر الإنترنت أو من شباك التذاكر، بأسعار تبدأ من 40 درهماً.

تسوق واربح

تسوق واربح مع عجلة الحظ من مجموعة مراكز التسوق في دبي، حيث يمكن للمتسوقين المحظوظين الفوز بجوائز نقدية استثنائية تصل قيمتها الإجمالية إلى مليون درهم، من خلال المشاركة في السحوبات حتى 12 يناير 2025.

أكبر جائزة

يمكن للمتسوقين في مراكز تسوق ماجد الفطيم، خلال مهرجان دبي للتسوق، الفوز بمبلغ نقدي ضخم قيمته مليون درهم حتى 12 يناير 2025، وهي أكبر جائزة لهذه السنة خلال مهرجان دبي للتسوق.

«سوق رايب»

يعود «سوق رايب»، التجربة الشتوية المحبوبة، إلى دبي كل يوم سبت وأحد من الساعة التاسعة صباحاً حتى السابعة مساء، في حديقة أكاديمية شرطة دبي، ويقدم السوق مجموعة مميّزة من المبدعين الموهوبين والشركات الصغيرة، إضافة إلى المنتجات العضوية، ومنتجات الزراعة المائية، إضافة إلى الخبز الطازج واللبنة والزيتون، والمزيد من الخيارات المختارة بعناية.

سوق الأعياد في جميرا

لا تكتمل أجواء موسم الأعياد في دبي من دون زيارة السوق الاحتفالية السنوية في مدينة جميرا، التي انطلقت في السادس من ديسمبر الجاري، ويمكن مشاهدة الشجرة الضخمة بارتفاع 36 قدماً، واستكشاف أكشاك الطعام الموسمية، والأنشطة العائلية الغامرة، والدخول مجاني للجميع.

«مليونير سكاي واردز»

تقدم «مليونير سكاي واردز إيفري داي من طيران الإمارات» فرصة مذهلة للمتسوقين للفوز بما يصل إلى ثلاثة ملايين ميل سكاي واردز، مع حصول 30 فائزاً على 30 ألف ميل لكل منهم، إضافة إلى فرص للفوز بالمزيد من الأميال طوال فترة مهرجان دبي للتسوق حتى 12 يناير 2025.

سحر العجائب الشتوية

تتحول مدينة دبي للإعلام، خلال الفترة من 14 إلى 22 ديسمبر، إلى منطقة شتوية رائعة تقدم أجواء مملوءة بفرحة الأعياد وأضواء باهرة وأنشطة ممتعة تناسب الجميع، وسيتمكن الزوّار من الاستمتاع بسوق العيد والأنشطة العائلية، بما في ذلك منطقة «العب بالثلج»، ابتداء من الساعة 12 ظهراً.

احتفالات رأس السنة الجديدة

برج بارك:

• يمكن توديع عام 2024 بأسلوب مميّز في برج بارك الشهير عالمياً، حيث يمكن مشاهدة برج خليفة الأيقوني يضيء لاستقبال العام الجديد بأسلوب دبي الفريد، وستضيء الألعاب النارية المذهلة السماء فوق وسط مدينة دبي بألوانها الساحرة، لتضفي عروض الضوء والموسيقى على المشهد جمالاً لا يُنسى.

ليونيل ريتشي:

• يمكن الاستمتاع بالغناء والرقص طوال الليل في الاحتفال الكبير الذي تستضيفه أتلانتس النخلة مع أسطورة الموسيقى العالمية، ليونيل ريتشي، ويشمل الحفل أداء مسرحياً مميّزاً، إلى جانب عروض الفرق الجوالة.

نيكي روميرو:

• يمكن بدء عام 2025 بحماس في احتفال رأس السنة الجديدة على شاطئ باراستي، بقيادة فنان الدي جي العالمي نيكي روميرو، مع الريمكسات والفقرات المشتركة طوال الليل، ويضمن هذا الحفل بقاء الحضور في نشاط وحيوية حتى الساعات الأولى من الصباح.

. 35 حفلاً موسيقياً وفعالية ترفيهية، وأكثر من 30 فعالية ترويجية.

. 25 تجربة مملوءة بالتشويق من عالم الرياضة والسيارات.

. 12 تجربة فريدة و10 تجارب استثنائية لتناول الطعام.

. 1000 علامة تجارية محلية وعالمية وسحوبات على جوائز كبرى.

. 1000 طائرة «درون» تبهر الجماهير مرتين يومياً.