الامارات | تكريم 6 مصممات إماراتيات في «ورشة مجوهرات» بباريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) النسخة الأولى من برنامج «ورشة المواهب»، التي نظمتها بالشراكة مع «ليكول الشرق الأوسط»، مدرسة فنون صياغة المجوهرات، بدعم من «فان كليف أند آربلز»، بهدف توسيع آفاق المبدعين وأصحاب المواهب، وصقل خبراتهم في صناعة المجوهرات، وإثراء معارفهم في هذا المجال.

وتم خلال حفل نُظّم بمقر «ليكول فرنسا وأوروبا» الجديد في باريس، تكريم ست مصممات إماراتيات، هن: علياء غباش، والزينة لوتاه، وحمدة العوضي، وماجدة العوضي، وسارة الخالد، وسعاد الفردان، اللواتي استكملن المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي المكثّف الذي عقد على مدار خمسة أيام في مقر «ليكول» الجديد، وتضمن سلسلة من ورش العمل التي أتاحت للمشاركات فرصة التعرف إلى تاريخ المجوهرات، ودروس متخصصة في الأحجار الكريمة.

وأكدت مدير عام «دبي للثقافة»، هالة بدري، أن برنامج «ورشة المواهب» يمثّل منصة مبتكرة لاكتشاف أصحاب المواهب الإبداعية، ورفد قطاع تصميم المجوهرات والأحجار الكريمة بطاقات شابة تسهم في النهوض به، ما يعكس مكانة دبي وريادتها العالمية في هذا المجال، مشيدة بما حققته المصممات الإماراتيات من نجاح خلال انضمامهن إلى البرنامج.