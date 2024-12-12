الامارات | مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي ينطلق بين سحر الطبيعة غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، غداً، فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان المسرح الصحراوي، الذي يستمر حتى 17 الجاري، في منطقة الكهيف، بمشاركة خمسة عروض أنتجتها دائرة الثقافة بالشارقة، وتعرض للمرة الأولى للجمهور.

وقال المنسق العام للمهرجان، صالح الطنيجي، إن «الدورة الثامنة تقدم تجربة فريدة من نوعها تجمع بين سحر الطبيعة الصحراوية والعروض المبتكرة، إذ تُقدم المسرحيات في قلب الصحراء، ما يضيف بعداً جديداً للأعمال الفنية ويخلق أجواء ساحرة، تعزز من تفاعل الجمهور مع الفضاء المفتوح».

وتشارك في المهرجان خمس دول: الإمارات، تونس، الأردن، مصر، موريتانيا.

من جانبها، قالت رئيسة اللجنة الإعلامية، مريم المعيني: «يتزين حفل افتتاح المهرجان بالملحمة المسرحية الجديدة التي كتبها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعنوان (الرداء المخضّب بالدماء)، وهو العمل المسرحي الثالث الذي يقدمه سموه للمسرح الصحراوي لدفع وإثراء مسيرة المهرجان، إذ سبق لسموه أن كتب (علياء وعصام)، وعرضت في الدورة الأولى (2015)، ثم (داعش والغبراء) التي عرضت في الدورة الثانية (2016)».

وأضافت أن المسرحية التونسية «قصر الثرى» ستقدم في الليلة الثانية للمهرجان، وهي من إعداد وإخراج حافظ خليفة، وتشخيص فرقة فن الضفتين، وفي الليلة الثالثة يشارك الأردن بمسرحية «الديرة» لفرقة رف للفنون الأدائية، وتحت عنوان «الزينة» يأتي العرض المصري الذي يقدم في الليلة الرابعة من المهرجان عبر فرقة ستديو77، وفي الليلة الختامية سيقدم العرض الموريتاني «الحكيم» الذي تجسده فرقة إيحاء للفنون الركحيَّة.

5 عروض أنتجتها دائرة الثقافة في الشارقة، وتعرض للمرة الأولى خلال المهرجان.