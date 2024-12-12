الامارات | مدينة «إكسبو»: احتفالات مبهرة تنتظركم في ليلة رأس السنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مدينة «إكسبو دبي» عن تفاصيل احتفالها بليلة رأس السنة، التي ستسعى إلى إرضاء أذواق زوارها من جميع الأعمار.

وأعلنت المدينة أن أمسية «الاحتفالات المبهرة» التي تقام في ساحة الوصل ستبدأ باحتفال للعائلات والأطفال، يضم أغاني وموسيقى مختارة خصيصاً للصغار، ويشمل عداً تنازلياً مبكراً عند الساعة التاسعة، وعرضاً على قبة الوصل، أكبر سطح عرض تفاعلي وغامر في العالم.

بعد ذلك ترحب الساحة بالمحتفلين الكبار في منطقة مخصصة لهم داخل ساحة الوصل، لتنطلق الاحتفالات حتى العد التنازلي الرسمي لبدء عام 2025 مع عرض مبهر للألعاب النارية، وستكون الفعاليات ضمن البث المباشر لاحتفالات ليلة رأس السنة الجديدة على قناة CNN.

وقالت المدير الإبداعي التنفيذي للترفيه والتجارب في مدينة «إكسبو دبي»، آمنة أبوالهول: «باعتبارنا وجهة عائلية متميزة، أردنا أن نضمن للصغار الشعور بأنهم جزء من احتفالات رأس السنة الجديدة التي يُنظر إليها عادةً على أنها مخصصة للكبار فقط، وللمرة الأولى نقدم للأطفال فرصة الاستمتاع بالعد التنازلي للعام الجديد مع عائلاتهم بينما يتمتعون بالأجواء الساحرة في مدينة الشتاء».

وأضافت: «في سابقة من نوعها ستبث قناة (سي إن إن) احتفالات رأس السنة الجديدة والعد التنازلي من مدينة (إكسبو دبي)، مهيئةً الأجواء لاحتفال رائع بنهاية العام هنا».

وتواصل مدينة الشتاء في مدينة «إكسبو دبي» أنشطتها الممتعة لكل أفراد العائلة بما في ذلك ورش العمل الجذابة ومنطقة الواقع الافتراضي ومنطقة الألعاب المنفوخة في الهواء الطلق وفرق الترفيه الجوالة وتساقط الثلوج تحت قبة الوصل والعروض الضوئية الاحتفالية والألعاب وغيرها الكثير، مع مجموعة مختارة من الأنشطة التي ستظل مفتوحة حتى انتهاء احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة في الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

وتقع ساحة الوصل على مقربة من محطة مترو إكسبو 2020 ونقطة إنزال سيارات الأجرة، ما يضمن سهولة الوصول لجميع الزوار لاحتفالات ليلة رأس السنة الجديدة.

تذاكر خاصة

أعلنت مدينة «إكسبو دبي» أن كلفة تذاكر احتفال ليلة رأس السنة تبلغ للكبار 80 درهماً، ويمكن شراؤها كإضافة بقيمة 40 درهماً لحاملي تذاكر مدينة الشتاء في الموقع. وتبلغ قيمة تذاكر مدينة الشتاء 40 درهماً للبالغين، ومجانية لمن هم في سن خمس سنوات وما دون، ولأصحاب الهمم.

آمنة أبوالهول:

. باعتبارنا وجهة عائلية، أردنا أن نضمن للصغار الشعور بأنهم جزء من احتفالات رأس السنة الجديدة.

. ألعاب نارية وفعاليات ستكون ضمن البث المباشر للاحتفالات على قناة CNN.