الامارات | «تشرق بفعالياتها».. اليوم في مسرح المجاز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، في مسرح المجاز بالشارقة، النسخة الرابعة من مهرجان فعاليات الشارقة، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ويستمر حتى 15 ديسمبر، تحت شعار «تشرق بفعالياتها».

وتضم أجندة المهرجان 52 فعالية ونشاطاً تنظمها الجهات المختلفة المُشاركة في الحدث، تتنوع بين المسابقات والتحديات والألعاب والعروض التفاعلية، إذ تتمحور نسخة هذا العام من المهرجان حول مغامرات الغابات، لإتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بتجارب لا تنسى، ومحاكاة أجواء الطبيعة.

ومن بين الأنشطة التي يتضمنها المهرجان مسابقات التجديف الأرضي والبحث عن الكنز وعروض الدمى وعروض البالون.